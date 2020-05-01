執政黨突然以國民提議制為修憲點火，與“經濟戰時狀況”相符嗎？. May. 01, 2020 08:03. . 共同民主黨院內代表李仁英昨天向未來統合黨提議，“在5月9日之前處理國民提議制修憲案”。第二次補充預算案處理結束後，就立即提出了國民提議制原點修憲案。目前只有總統或國會在籍議員過半數才能提議修憲。國民提議制是指，通過100萬名有國會議員選舉權的人的同意也可以提議。 因新冠疫情而人心惶惶的3月，148名議員突然提出了國民提議制的“壹點修憲案”。當時在籍議員只有295人，所以148人的提議是成立的。雖然是由共同民主黨主導，但是未來統合黨的金武星、鄭鎮碩等22名議員也參與了此次活動。政府根據“壹旦提出修憲案，將進行20天公告”的規定，在3月10日國務會議上表決通過了修憲案公告。被公告的修憲案如果在60天內沒有通過，將被廢棄。5月9日是其最後期限。 國民提議制是壹定數量的國民直接提出憲法修改案或法律案的制度，是直接民主的壹部分。但是，從國家層面來看，國民提議制的適當性沒有得到驗證。國民提議制在發達國家中只有美國和瑞士的壹部分得到實施，當然只適用於州憲法。100萬名有國會議員選舉權的人這壹數字，如果民主勞動總聯盟和全國教職員工會動員組織，完全可以得到，因此，有人擔心政治上偏向的修憲案很容易被提出。最重要的是，大多數國民認為國民提議制是突然的，付諸公議討論的過程不足。 根據第20屆國會議席分布情況，國民提議制修憲案獲得三分之二在籍議員的同意並在國會獲得通過的可能性微乎其微。盡管如此，李仁英院內代表作為第20屆國會的剩余議案論及國民提議制，是為了動搖未來統合黨的部分議員，並在共同民主黨占據壓倒性議席的第21屆國會上推進修憲而點火。國家為克服新冠疫情引發的經濟危機而竭盡全力也不夠的情況下，執政黨院內代表卻把註意力拉向修憲，是分散力量的做法。 即使進行修憲討論，位於優先順序的修憲也是克服帝王式總統制的修憲，而不是國民提議制修憲。如果還有余力把國力投在國民提議制的“壹點修憲”上，還不如將力量投入到改變統治結構的“壹點修憲”上。但是，現在沒有余力將國力傾註在修憲討論上。甚至院內代表也加入了執政黨提出的修憲主張。總統所說的“經濟戰時狀況”，對執政黨來說好象是其他國家的事情壹樣。

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