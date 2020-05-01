出版自傳的國樂界推土機崔英鎮：藝術家應該成為“關種”. May. 01, 2020 08:03. by 林熙允記者 imi@donga.com. “也有人說‘師傅還活著，怎麽敢先出書呢’。膽大妄為？應該說創新才對吧。” 國樂家崔英鎮(41歲，音)推出了首部隨筆集《打人的引力》。在層層施舍的國樂界，他算是推出了一種自傳，而且是在40歲出頭的時候出版的。崔先生說：“如果師傅沒有出唱片，弟子也不能會唱片；如果師傅沒有出書，弟子也不能出書，這是國樂界不成文的規定，但我想一定要把我的故事轉達給大家。” 崔某在國樂界被稱為“八面玲瓏的犀牛推土機”。他身上的頭銜有很多，世界音樂組合“Easternox”的音樂總監、韓倍藝術收藏之家藝術總監、非物質文化遺產《鳳山出逃》、《金堤農樂》的進修者。他一貫的主張是，“藝術家應該成為關種(意為‘關心人種’的網絡俚語)。” “只挖一口井”的金言，崔先生也時常掛在耳邊。在正樂、民俗樂、創作音樂三軸之間穿梭。從小開始他就是那種愛到處亂跑的性格。中學體育大會時，他擔任拉拉隊隊長，向拔河選手告知了比賽過程。他訓練力量集中在“叮”和“咚”的拍子上，帶領球隊連續三年奪冠。在為接受入伍體檢而乘坐的長途客車上，他不問青紅皂白地拿起話筒，讓初次見面的乘客們興奮不已。足足兩個半小時。“好，大家好！我帶來一首《南行列車》。來，大家吃糖。接下來....” 崔某畢業於全南麗水工業高中，大學就讀的是首爾藝術大學國樂系。上小學時，他開始直覺地敲打家裏的腰鼓。書中詳細講述了他之後找到金奎亨、金清萬、朴賢淑、成愛順、梁延燮、梁承熙、趙順愛、河周華等名人，互相交流後學到的故事。書中真實地描寫了軍樂隊時期，他在總統面前演奏大吹打時出現的失誤等左沖右突的經歷。 崔某3年前在YouTube上開設了名為“奔跑的崔先生“賬號。一個人拿著自拍桿玩人氣遊戲《口袋妖怪》，先從東奔西走開始拍攝。抓住珍貴的怪物，用國樂口音(用嘴發出的所有聲音)來表達喜悅。用他的話說就是“想讓年輕人無論如何都知道國樂的存在”。 現在該頻道正在積累國樂演出實況。這是2008年開始已維持10年的項目“崔英鎮的節拍”。演出每月最後一周周一在首爾瑞草區孝貞藝術中心(02-523-6268)舉行。 即，像打破武俠雜誌的印章一樣，進行所有種類的散調伴奏，展現這一過程。 “今年伽倻琴方面的項目結束的話，我會去弄玄鶴琴 (一種韓國六弦古琴)方面的節目。我遇到25位名人，聽他們的故事，並記錄下來。” 在書名《打人的引力》中，打人不是陌生人，而是音樂敲打的人。他說：“我的目標是成為第一個長鼓人類文化遺產擁有者(國家重要非物質文化遺產擁有者)。” “希望剛開始國樂或做了10年國樂卻失去目標意識的人能看看我的書。音樂不僅僅在舞臺上進行。”

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