機器人在酒店遞毛巾...... 還能在餐廳做招待生為客人送午餐. May. 01, 2020 08:01. by 申武慶記者 yes@donga.com. 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，人們對“不對稱服務”的需求正在劇增，在這種情況下，酒店、餐廳、大型超市等我們周圍生活中，機器人也在迅速被引進。 KT和現代機器人技術公司4月30日表示，將在首爾諾富特國賓首爾東大門公寓酒店中推出人工智能(AI)機器人“第二代GiGA Genie酒店機器人”。 如果客人通過電話或客房內安裝的GiGA Genie終端機，要求提供客房用品，酒店職員就會將物品裝在待機的GiGA Genie酒店機器人裝載箱中。GiGA Genie酒店機器人與酒店內的電梯通過物聯網(IoT)連接，可以實現層間移動。到達目的地後，會向客廳內的GiGA Genie終端發送鬧鐘，告知住客。 去年12月，KT推出了適用空間調試、無人駕駛等最新信息技術(IT)的第一代GiGA Genie酒店機器人。此次推出的第二代比第一代增加了1.5倍載重，移動速度提高了40%，電池性能提高了30%。特別是避免碰撞情況的功能得到了改善，行駛穩定性得到了提高。分析第一代GiGA Genie酒店機器人的活躍時段，主要在深夜時間段(晚上10點~12點)活動，送貨物品依次為礦泉水、毛巾、拖鞋、牙刷、沐浴露、洗發水等。 KT AI•大數據事業本部長(常務)金彩熙表示：“將把AI機器人應用於食品飲料、辦公室等各個領域，使顧客生活變得更加便利。” 在餐廳裏也很容易見到服務機器人。為外賣民族服務的食品技術公司優雅兄弟(Woowa Brothers)從去年11月開始將本公司開發的服務機器人“Dilly Plate”有償借給了全國16家餐廳(23臺)。店員將食物放在Dilly Plate的架子上，按下桌面號碼，就可以避開障礙物，送到訂戶的桌子上。優雅兄弟公司相關人士表示：“受新冠肺炎疫情影響，許多地方都來咨詢引進服務機器人。在經歷困難的50多家餐廳裏，現在免費為他們安裝這種機器人。” 預計今後在便利店、大型超市等也能接觸到機器人。今年2月，易買得和新世界國際曾推出“櫃臺掃描機器人”，幫助顧客確認商品陳列狀態並實時進行管理。目前正準備引進到易買得等地。 除了室內，室外還出現了自動行駛的機器人。運營移動餐券服務食物券臺賬的Vendis公司與機器人開發公司Robotis於4月推出了機器人午餐配送服務。用“食物券臺賬”應用程序事先預約可支持機器人配送的餐廳的食物，在Robotis總部等候的機器人就會準時移動到餐廳。例如，餐廳老板給到達餐廳取餐的機器人放入食物後，再次自動行駛，向訂購者進發。成人行走的速度每小時4.5公裏，只在人行道行駛。

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