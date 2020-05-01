巨大執政黨提出修憲話題……“處理國民修憲提議制吧！”. May. 01, 2020 08:01. by 尹多彬記者、趙東柱記者 empty@donga.com,djc@donga.com. 共同民主黨院內代表李仁英向在野黨提議，在5月臨時國會上處理由148名朝野政黨議員3月提議的“國民修憲提議制”。雖然如果未來統合黨反對就難以在第20屆國會實現，但在第21屆國會擁有180席的共同民主黨只要再確保20席就可以處理，因此有分析人士認為這可能是為了正式提出修憲論。 李仁英30日上午在處理補充預算案後會見記者時表示：“（3月）提出了允許國民提議修憲案的修憲案”，“憲法明確規定要在60天內處理。5月9日是最後期限”，“不管結果如何，進入處理過程就是遵守憲法精神。” 他要求召開旨在處理“壹點修憲案”的第20屆國會最後壹次臨時會議。共同民主黨國會核心相關人士說：“這不是壹場驚喜秀，而是再次談論朝野都知道的程序。”為了將因維新憲法而消失的國民修憲提議制再次還給選民，朝野政黨3月份提出了修憲案，因此建議在第20屆國會最後壹次臨時國會上進行討論。 但大部分人認為，這是“超級執政黨”為在第21屆國會上點燃修憲火種而做的準備。共同民主黨壹名重要議員表示：“李仁英院內代表明知在第20屆國會很難修憲，卻公開提出‘壹點修憲’，是為了鞏固在第21屆國會上推進修憲的名分。” 未來統合黨明確表示不能接受共同民主黨的提議。該黨院內代表沈在哲當天在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“不會就共同民主黨提出的議事日程達成協議。協商修憲案是下屆領導班子應該做的事情。”

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