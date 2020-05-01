2912萬人參與的議會選舉，無一人染病. May. 01, 2020 08:01. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 選舉300名第21屆國會議員的第4•15議會選舉(總選)是在擔心新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)擴散的情況下進行的。因為是在全球性大流行病(Pandemic)的情況下進行的全國單位選舉，所以不僅是國內，海外各國也非常關註。外國媒體對投•開票現場的報道也非常熱情。 據調查，至本月30日，在議會選舉進行過程中，沒有發生1起疑似新冠肺炎感染或新確診病例。此次選舉共有2912萬6396名選民參加。當然，潛伏期2周後被確認感染的情況也並非沒有。但從接觸後通常5天左右出現癥狀來看，今後發生的可能性並不大。考慮到選舉時累計確診患者超過1萬人，每天新增確診患者30人左右的情況，很多人評價說這是有意義的成果。 當時防疫當局專門制定了選民行為守則。1.去投票所時須戴口罩2.接受發熱檢查和手消毒後戴一次性塑料手套3.與其他選民保持1米以上的距離等。難關是自我隔離者的投票。政府為了防止萬一有可能出現的傳染，一直苦心制定對策。最終，通過自動移動、指定負責公務員、從一般選民投票結束後的下午6點開始投票等對策，最大限度地減少了感染的危險。通過這些措施，1.3642萬名自我隔離者行使了參政權。 中央事故處理本部防疫總隊長尹太浩(音)評價稱：“這是國民們不顧不便和困難，積極參與保持社會距離的努力取得的成果。”副本部長權俊旭(音)解釋說：“我們獲得了非常寶貴的經驗，只要徹底遵守防疫守則，就可以進行安全的日常生活。” 專家們也特意提到了國民日益提高的防疫意識。高麗大學九老醫院呼吸器官內科教授李永錫(音)表示：“即使準備了手消毒劑和塑料手套，但如果國民不能很好貫徹執行的話，還是不行的。這多虧了所有國民在持續的保持社會距離下對防疫守則已養成習慣。”首爾大醫院感染內科教授金南中(音)表示：“確診患者人數呈減少趨勢，國民也很好地遵循了防疫守則。如果將同樣的系統應用於美國紐約，就很難保證成功。”

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