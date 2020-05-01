“北緯38度”：“據推測為金正恩專用的列車，29日仍停留在元山”. May. 01, 2020 08:02. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”當地時間4月29日表示，當天拍攝的衛星照片中，被推測是朝鮮國務委員會委員長金正恩專用的列車仍然在江原道元山某火車站處於停車狀態。雖然出現了健康異常說，但金正恩仍然停留在元山的說法得到了照片的支撐。 “北緯38度”分析了當天拍攝的衛星照片，表示“現在看不到火車南端的機車了”。“北緯38度”還表示，“目前尚不清楚機車是分開了，還是進入了車站的帳篷下”，“但不管是哪壹種情況，我們都沒有看到火車準備出發。” 不過，“北緯38度”慎重地表示，“火車並沒有證明金正恩委員長的行蹤或展示任何健康情況”，“雖然列車肯定是停靠的，但光憑照片無法知道金正恩委員長是否乘坐該火車來到這裏”。 美國特朗普政府明確表示，盡管金正恩出現健康異常傳聞，都將專註於與朝鮮的無核化談判。 美國國務卿蓬佩奧當天在記者會上，被問到“美國有沒有制訂壹旦金正恩委員長死亡或無法維持領導人位置時的應對計劃”時答道，“我們在以往數次訪問中，除金正恩委員長外，也有機會會見過（勞動黨第壹副部長金與正）等其他朝鮮領導人”，“即使朝鮮領導層內部發生了什麽事，即使我們的任務沒有改變。”他解釋說：“那就是，要履行金正恩委員長與特朗普總統在新加坡做出的、完全且經驗證的無核化承諾”，“我們認為，仍然有希望找到為此談判的途徑。”

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