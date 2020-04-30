比戰爭更可怕的新冠疫情，美國病亡者超過越戰陣亡者. April. 30, 2020 08:05. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、紐約=常駐記者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. 當地時間28日，美國國內因新型冠狀病毒感染而死亡的人數超過了越戰當時美軍陣亡人數。在美國，雖然恢復經濟活動的措施正在慢慢展開，但確診患者和病亡者增加趨勢仍然沒有得到大幅遏制，“比戰爭更可怕的病毒”仍在持續發威。 當天，據國際統計網站“世界實時數據”統計，美國國內病亡人數比前壹天增加2470人，累計達59266人。美國自2月6日出現首例死亡病例後，3月31日病亡者超過3000人，比9·11恐怖襲擊當時的死亡人數（2977人）還多。此後不到壹個月，死亡人數已逼近6萬人。確診患者人數繼前壹天超過100萬名後，當天又累計達到103.5765萬人，約占全世界感染者人數的三分之壹。 《今日美國》報等美國媒體註意到，新冠疫情的死亡人數甚至超過了美國人視為“噩夢”的越戰時期的陣亡者。從1955年到1975年，在持續20年的越南戰爭中犧牲的美國官兵達5.822萬人。與2003年至2011年伊拉克戰爭的4424名美軍死亡者相比，新冠疫情死亡者高達13倍以上。 大多數分析認為，美國實際病亡人數可能比官方統計的更多。《紐約時報》報道說，美國疾病控制和預防中心3月8日至4月11日對科羅拉多等7個州的全部死亡人數進行了統計，結果顯示，死亡人數比往年增加了50%以上，並分析說，新冠疫情死亡人數可能被過低統計。 白宮新冠疫情工作組表示，雖然進入夏季新冠病毒的擴散趨勢將放緩，但預計到8月病亡人數將達到7.4萬人。美國國家過敏癥·傳染病研究所所長安東尼·福奇擔心：“新冠疫情不會從地球消失”，“如果找不到有效的治療方法，可能會迎來‘糟糕’的秋季。” 隨著新冠疫情的擴散，美國甚至出現了肉類等食材不足的現象。特朗普總統當天動用國防物資法，下令重新啟動因新冠疫情而關閉的肉類加工設施。美國國內至少有22個肉類加工設施在過去兩個月內關閉，豬肉產量和牛肉產量分別減少25%和10%。隨著屠宰場等肉加工設施關門，銷路受阻的美國農民面臨宰殺剩余家畜的處境，出現了連鎖性波及影響。 在這種情況下，特朗普總統當天在白宮會見記者，並自吹自擂地評價道：“我們創造了比所有國家總和都要多的檢查紀錄”，“我們的檢查，質量和規模都最高”，“我們做得真的非常好”。他還說：“大家都在談論韓國，但我和文在寅總統的關系很好。他會告訴大家，美國在這方面做得多麽好。”截至目前，美國全國共進行了579.57萬例檢查，但州長們抱怨困難，認為“檢查裝備仍然不夠”。 部分州不顧醫療專家們“為時尚早”的擔憂，開始放寬“保持社會距離”的限制。佐治亞州和田納西州、德克薩斯州等放寬了方針，讓餐廳和健身房等營業場所開門營業，亞拉巴馬州和密蘇裏州等也計劃陸續參與。

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