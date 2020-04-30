防疫的最大關口“長假”，只有順利度過才能5月開學. April. 30, 2020 08:06. . 從今天起到下個月5日，最長六天的長假即將開始。對於為防止新冠疫情擴散而長期克制外出、堅守“保持社會距離”的國民來說，這可以說是壹次難得休息和再充電機會的“治愈長假”。但另壹方面，也是容易放松緊張之弦的危險期。 在此期間，預計濟州島將湧來遊客18萬，慶州和東海岸等旅遊地的住宿設施也預訂爆滿。全國的自然休養林、樹木園、戶外體育設施等也對外開放，預計將吸引大批遊客。韓國交通研究院昨天發布的調查結果顯示，38.5%的應答者表示，此次長假期間有出遊或旅遊等出行計劃。 隨著壓抑的出遊欲望噴發，人們越來越擔心，這次長假期間可能會成為沈寂壹段時間的新冠疫情的導火索。曾經每天有數百名的確診患者減少到了10名左右，進入穩定階段，參與保持社會距離的國民的協助和忍耐起到了很大作用。現在，在晴朗的春天和久違的解放感中，如果放松警惕，不知事態何時會再次惡化。不是有人說新冠病毒是“隱秘而安靜”地掀起爆炸性流行嗎？ 據悉，曾將保持社會距離延長至下個月5日的防疫當局認為，此次長假期間是考慮轉變生活防疫的最後關口。更進壹步，教育部正在權衡時機和方法，以便在5月裏讓初三和高三等高年級開始上學開學。即便是為了開學和恢復日常，也不要放松警惕，要實踐預防感染的守則和保持社會距離。必須清醒地看到，我們小小的放松，不僅會造成集體感染和二次流行，稍有不慎，甚至會影響到學生的開學日程。新冠疫情可不是到時候就結束的。

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