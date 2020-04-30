“請幫幫忙”，丟開面子的32張紙. April. 30, 2020 08:06. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. 29日中午12時左右，日本東京中野區站前。位於商業街3樓的法國料理專賣店的窗戶上貼著寫有“請幫幫忙”等字樣的白紙。為了讓大家在遠處看得清清楚楚，連著貼上4張A4紙，每張大紙上各寫著壹個字。 雖然是午飯時間，但餐廳裏沒有壹撥客人。戴著口罩的職員們只是在對桌子進行消毒和洗碗。該餐廳店長大村俊亮吐槽說：“最近因新冠疫情宣布緊急事態後，銷售額比去年同期減少了90%。”因為不能坐以待斃，所以針對附近上班族，開始銷售5000韓元左右的盒飯。但是，很難負擔房租和人工費等每月發生的3200萬韓元的固定費用。“前景”逐漸暗淡。 餐廳壹名職員上周出了壹個主意，“坦率地表達壹下現在的困境怎麽樣？”他提議坦率地寫下“請幫幫忙”後貼在窗戶上。雖然這與這家追求優雅的餐廳氛圍格格不入，但小村店長馬上找來A4紙，親自寫字貼在窗戶上。他說：“現在不是要面子的時候。因為生計受到威脅，想讓附近等待公交車的人們看到真實的情況。” 日本首相安倍晉三本月初表示，將向銷售額劇減的中小企業提供最高達200萬日元（2200萬韓元）的援助，但申請將從下月1日開始。實際上，要獲得優惠還需更長時間。有人抱怨說“已經晚了”。 自1月16日日本出現首例新冠病毒感染者以來，雖然已過了3個月，但政府卻舉棋不定。盡管各界批評聲不斷，但安倍首相28日在國會上仍反復說，“正在竭盡全力”“請稍作等待”。在這期間，餐廳已經到了需要考慮是否停業的地步。大村占長憤憤地說：“我們壹天壹天撐得越久，損失越大，都快死了”，“不管是什麽內容，希望盡快作出決定。” 壹名參加日本政府新冠疫情專家會議的人士向記者指出：“（目前安倍內閣）似乎缺乏共識能力。”壹邊敦促年輕人不要外出，壹邊制作安倍首相在家悠閑自在的視頻上傳到網上，呼籲擴大遠程在家辦公的信息技術擔當相位置上啟用了代表模擬文化的“道場”議員聯盟會長，堪稱壹幕幕鬧劇。首相官邸官員也認為，盡管感染者人數暴增，但只要“先”發放兩個口罩就會沒事。

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