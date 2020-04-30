4.5萬億韓元！三星培養的系統半導體的一季度銷售額創下歷史新高. April. 30, 2020 08:06. by 池民九記者 warum@donga.com. 三星電子正在作為新的增長動力培養的系統半導體領域，今年第一季度(1~3月)實現了歷史最高銷售。另外，受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情影響，服務器和個人電腦用半導體的需求增加，再加上高級智能手機新作的上市效果，使整體營業利潤維持在6萬億韓元左右。但是預計正式反映新冠肺炎疫情擴散帶來的全球生產•銷售量減少影響的第二季度(4~6月)業績將會減少。 三星電子29日發布公告稱，今年第一季度營業利潤(合並財務報表)為6.45萬億韓元，同比增長3.4%。銷售額為55.33萬億韓元，同期增長了5.6%。 銷售上升帶動了半導體(DS)部門。半導體部門的銷售額為17.64萬億韓元，同比增長21.9%。系統半導體(非存儲器)的銷售額為4.5萬億韓元，創下歷史最高銷售紀錄。在半導體領域，系統半導體所占的比重首次超過了25%。因為去年4月提出“2030年系統半導體市場第一”的目標後，訂單成果顯著。三星電子存儲器半導體事業部專務韓鎮萬(音)解釋說：“存儲器半導體也因在家辦公和在線教育的增加，受到了服務器和個人電腦用存儲器需求增加的影響。” 雖然半導體部門的銷售額與去年同期相比有所增加，但營業利潤為3.99萬億韓元，減少了3.2%。這是因為，與系統半導體的外形擴張相比，目前還無法確保收益性，而且存儲器半導體的價格急劇下跌。只是與半導體不景氣的去年第四季度(10~12月)相比，營業利潤增加了15.7%。 三星電子決定，今年向半導體部門第1、2順位優秀合作企業支付805億韓元規模的獎勵。這是以共同發展為目的，每年支付2次的獎勵。今年，政府還決定支付比前一年增加50億韓元以上的史上最大規模。 曾經預計會受到新冠肺炎疫情直接打擊的智能手機部門的銷售額雖然有所減少，但營業利潤卻大幅上漲。信息技術•移動(IM)部門的營業利潤為2.65萬億韓元，比去年同期增加了16.7%。三星電子第一季度的手機銷售量為6400萬部，與去年同期相比減少了17.9%，但得益於旗艦(戰略)智能手機“蓋樂世S20”“蓋樂世Z Flip”的上市，收益性得到了改善。實際上，三星電子移動設備第一季度的平均銷售單價(ASP)為266美元(約32萬韓元)，比去年同期增加了10.8%。 消費者家電(CE)部門的營業利潤為4500億韓元，比去年第一季度減少了11.8%；顯示器事業部則出現了2900億韓元的營業損失，轉為赤字。哈曼(音響、電裝)部門也遭受了1900億韓元的營業損失。 雖然第一季度的業績還算不錯，但三星電子在當天的電話會議上表示：“第二季度業績將比前一季度有所下降。”因為，即使服務器需求增加，但第二季度的業績將如實反映新冠肺炎疫情擴散對智能手機及家電的需求急劇下降的影響。 三星電子計劃，以受新冠肺炎疫情的影響，到今年下半年為止業績可能會減少的智能手機和消費者家電事業為中心，通過減少費用和提高生產效率等致力於危機管理。三星電子方面表示：“下半年智能手機和家電產品新作將如期上市，屆時將通過以網絡為中心的有效銷售戰略防止業績下滑。”

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