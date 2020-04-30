“韓國版薩爾茨堡音樂節”將於8月17日拉開帷幕. April. 30, 2020 08:06. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 首爾松坡區樂天音樂廳今後每年夏天都將舉行包括交響樂、室內樂、獨奏音樂會在內的古典音樂慶典“古典樂革命(Classic Revolution)”。目標是像英國的“BBC Proms”和奧地利薩爾茨堡音樂節一樣，成為夏季代表性古典音樂慶典。第一年的今年8月17日至19日、23日至26日、29日至30日，在9天的時間裏將總共舉行14場演出。 今年的主打標題是紀念迎來誕生250周年的貝多芬的“古典樂革命2020貝多芬”。每年選定一個作曲家或主題，集中準備“嚼 啃 品嘗 享受”的平臺。今年除了重演之外，正式舞臺準備了純度100%的《All Beethoven》節目，其中包括貝多芬致敬曲。 德國指揮家兼小提琴手克裏斯托夫•波芬被任命為主導節目選定的音樂導演。他在2006~2011年曾擔任德意誌廣播愛樂管弦樂團的音樂總監，青年時期曾向奧斯卡•喬姆斯基、納坦•米爾斯坦等名將學習小提琴，1978年成立凱魯比尼弦樂四重奏團等，歷經過各種獨奏室內樂管弦樂團。 今年，8支交響樂團和5支室內樂隊、1名獨奏者將“不分白天黑夜地”上演極富個性的舞臺。日間時間段有5個馬提尼舞臺，晚上有8個舞臺。首場演出將於8月17日舉行，屆時將帶來由崔秀烈指揮的釜山市立交響樂團領銜演奏，金泰亨協奏的第5號鋼琴協奏曲《皇帝》和第1號交響曲。之後的慶典期間，韓國7家代表交響樂團將呈現7場交響曲演出，演奏7首貝多芬交響曲。 室內樂和獨奏舞臺也非常豐盛。鋼琴家林賢貞、大提琴演奏家楊成元、鋼琴家恩裏克•帕切、艾斯梅•誇爾切克和羅克斯•特裏奧，以及三重奏Gaon和男高音歌手金勝直、鋼琴家金泰亨和小提琴演奏家波芬、14歲的神童小提琴手高小賢將登臺獻藝。 另外，還準備了以六折的價格享受全部演出的“全天演出通行證”等多種套餐。門票將於5月20日開放。詳情咨詢：1544-7744

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