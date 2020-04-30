曾在板門店演奏的美國大提琴演奏家林•哈雷爾去世. April. 30, 2020 08:06. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 美國媒體29日援引其妻子海倫•南丁格爾的話報道稱，美國大提琴演奏家林•哈雷爾27日去世。享年76歲。他的妻子沒有透露他的具體死因。 哈雷爾出生在一個音樂世家裏，父親是男中音歌手兼紐約大都會歌劇院團員，母親是一名小提琴家。在茱莉亞音樂學院裏，他師從倫納•德羅斯。18歲時哈雷爾成為克利夫蘭管弦樂團團員，2年後被提拔為首席。20歲時他在卡內基音樂廳舉行了出道獨奏會，1975年獲得了頒發給優秀年輕演奏家的艾弗裏費舍爾獎。 1981年憑借與小提琴演奏家伊紮哈克•珀爾曼、鋼琴家弗拉基米爾•阿什肯納齊共同演奏的柴可夫斯基的鋼琴三重奏曲唱片，哈雷爾獲得了格萊美獎，1987年又憑借同樣的成員錄音的三重奏曲集第二次獲得了格萊美獎。 2010年，他與小提琴家夫人一起成立了幫助貧困兒童的“心跳Heartbeats”基金會。2015年他與艾利亞胡•因巴爾指揮的首爾市立交響樂團合作演奏了大提琴協奏曲，2017年協奏了德沃夏克大提琴協奏曲等，經常出現在韓國舞臺上。在倫敦皇家音樂學院、茱莉亞音樂學院和萊斯大學等學校培養了學生。中央大學教授大提琴演奏家朱延善是他的弟子。

한국어