籌措救災支援金財源，議員們應從削減“條子預算”做起. April. 29, 2020 07:25. . 國會預算結算特別委員會昨天為了用於緊急災難支援金的第二次補充預算審查，傳喚了國務總理丁世均和經濟副總理洪楠基，展開了綜合政策質疑答辯。緊急災難支援金在經過壹番波折之後，朝野決定向全體國民每人發放100萬韓元，但是籌措財源並非易事。 如果面向全體國民發放，比向下位70%時發放需要多出46000億韓元。為此，政府和執政黨表示，將用地方費用充當1萬億韓元，再通過發行國債籌集3.6萬億韓元，但對減少現有預算項目或調整年度支出結構削減金額沒有表現出誠意。 如果政府和朝野政黨都下決心要減少國家負債，就有很多可削減或推遲到明年以後的不緊要的預算項目。因為需要而確保了預算，但是從起初開始就屬於盲目性事業或準備不足等原因而未能使用的不用預算，在去年達到了79000億韓元。 首先應該列入削減名單的預算是議員們的“條子預算”。就是那些沒有包括在政府預算案中，或在國會常任委員會上被否決的項目，但預算結算委員會在預算審查最後階段塞進來的預算。雖然大部分都是選區民願事業，但在今年制定的條子預算中，像國會主樓改造23億韓元、國會結婚禮堂改善14億韓元等，有不少事業即使推遲到克服危機以後也毫無關系。 條子預算審查不紮實，執行也不充分。從2016年至2018年3年間國會審議過程中新編制的241項預算來看，當年度執行率不到50%的項目有58項，甚至沒有使用壹分錢的項目也有40項。今年，這些“空頭”項目恐怕也不少。在這裏要果斷地削減預算，將資金轉移到維持雇傭、生計支援、防止企業破產等緊急事業上。 在這種情況下，也有聲音說企劃財政部因為看議員們的臉色，正在猶豫要不要拿出預算削減名單。越是危急的情況越要先看國民。去年底國家負債已經達到728.8萬億韓元。加上今年的預算和3次補充預算，將增加120.3萬億韓元。這無疑會迅速惡化財政健全性，加重後代的負擔。既然決定了緊急災難支援金，就不要再拖延時間，要迅速執行，不緊要的預算，要以勒緊腰帶的思想準備來削減。

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