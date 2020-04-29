耕地的人. April. 29, 2020 07:25. . 有人趕著牛犁田。他壹到休息加餐時間就給人們分發食物。可是沒有幹活的人也站在人群中。他覺得不合適，開口說道：“在耕田播種後才能吃。”意思是說沒有幹活就沒有吃的資格。然後那個人說，自己也耕田播種了。 他覺得有點荒唐，問他憑什麽這麽說。那個人回答說。“對我而言，信任是種子，苦行是雨，智慧是犁和鋤，羞愧是鋤把子，意誌是系犁的繩子，思想是鋤的刃和桿。”說這話的是佛祖。曾認為只做體力勞動才是幹活的人，從這個比喻中領悟，把牛奶粥遞給佛祖。但佛祖說，不是為了代價而說的，所以不接受。意思是說，供養不是交換的代價。即便如此，如果想要給，就給其他的食物。 於是，對方問道。“那麽，這牛奶粥給誰呢？”隨即，佛祖說，這粥誰也不能給，“把它扔進沒有生物的水中吧”。讓他扔掉可惜的粥，覺得不可思議，但他還是按照佛祖的話去做。但是，粥剛倒入水中，立即發出轟鳴聲，並產生了泡沫。就好像把曬得熱乎乎的鋤頭放進水裏壹樣。因為是壞掉的粥才會這樣。是吃了可能會有生命危險的粥。婆羅門拿著這樣的粥，還講究有沒有資格吃，用“幹活後吃飯”的形式邏輯向佛祖施壓。 這是佛教最初的經典《經集》中出現的故事，經集中還有“像犀牛角壹樣獨自前進”的句子。佛祖就像同時代蘇格拉底所說的那樣，通過對話讓對方睜開眼睛。從法頂禪師翻譯的《經集》中被翻譯成“睜眼人”的佛祖，就是通過這種方式讓人們睜開眼睛的偉大老師。 文學評論家·全北大學教授

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