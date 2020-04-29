大發！孫興慜的73米奔襲破門當選英超歷史最佳進球. April. 29, 2020 07:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超級孫”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)的足跡超越韓國，在“足球宗主國”英格蘭也造就了一段偉大歷史。 28日，英格蘭足球超級聯賽(EPL)轉播公司英國《天空體育》報道稱，“在評選英超歷史最佳進球的球迷投票中，孫興慜在去年12月與伯恩利的比賽中攻入的進球排名第一。“ 投票方式是，全世界球迷通過網上投票選出自1992年英超成立後28年間球員們射入的50粒精彩進球。在為期3周的預選賽中，孫興慜的進球入選最終候選名單(16球)，在投票截止後，他的得票率為26%(總投票數為1.4595萬票)，排名第一。過去效力於曼聯的韋恩•魯尼在2011年與曼城的對決中攻入的倒掛金鉤進球(第2位•13%)的得票率僅為孫興慜的一半。《天空體育》評價稱，“孫興慜去年攻入的一球足以占據王冠，這是一粒令人印象深刻的進球。” 與伯恩利(5比0，托特納姆熱刺隊)的比賽當時，孫興慜在本方陣營禁區附近拿球後，在73.152米的長途奔襲過程中晃過對方8名球員成功破門得分。這是孫興慜進軍英超賽場後最長距離的千裏走單騎進球。這粒進球被拿來與阿根廷足球英雄叠戈•馬拉多納在1986年墨西哥世界杯上奔襲60米的進球等相提並論，引起了全世界的關註。因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)英超中斷，“重播熱潮”的情況下，孫興慜的進球在韓國球迷中被稱為“像汽水一樣涼爽的進球”。孫興慜謙虛的進球感言再次成為話題，他說：“對我來說，所有進球都是寶貴的經驗和業績。” 孫興慜的這粒進球此前被英國媒體《The Athletic》評為本賽季最佳進球和以倫敦所在俱樂部為對象的《倫敦足球大獎》評選為年度最佳進球。一直獲獎的孫興慜能否在國際足聯(FIFA)的年末頒獎典禮上獲得授予攻入最精彩進球的球員的“普斯卡斯獎”，備受關註。普斯卡斯獎將在球迷投票選出最後三名候選人後，由傳奇球員組成的評委會決定最終獲獎者。 魯尼的專利倒掛金鉤進球也非常精彩，吸引了球迷的視線，他像表演雜技一樣，在1.93米的高度攻入了時速148公裏的進球，但這仍不足以阻擋孫興慜暴風驟雨般的前進腳步。路易斯•蘇亞雷斯(FC巴塞羅那)在效力於利物浦的2012年11月與紐卡斯爾聯隊的比賽中攻入的一球位居第3位(8%)。蘇亞雷斯用肩膀卸下隊友的傳球後抹過對方門將右腳射門得分。 另外，據英國媒體報道，從20日開始在濟州海軍陸戰隊第9旅接受為期3周基礎軍事訓練的孫興慜，在返回英國時可能無法立即參加熱刺隊的訓練。據英國《每日郵報》28日報道，“英國政府正在制定一項計劃，要求所有從國外入境的人都必須接受兩周的自我隔離。在這種情況下，孫興慜將無法馬上加入球隊的訓練。” 因新冠肺炎疫情而中斷的英超目標是6月8日重啟。托特納姆熱刺隊從28日開始允許一線隊球員在訓練場上進行個人運動。孫興慜將於下月8日離開退伍，如果他回到英國並自行隔離，預計他將跨越球隊的戰術訓練初期。

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