要想了解韓國公演藝術的歷史，一切盡在《國立劇場70年史》. April. 29, 2020 07:26. by 金基潤記者 pep@donga.com. 國立劇場今年迎來了創立70周年。國立劇場經歷了6•25戰爭等近代史上的重大事件，它起到了韓國公演藝術的鏡子作用，與觀眾一起哭泣和歡笑。截至目前，國立劇場已演出約3500場，在公演藝術史上留下了深深的足跡。 國立劇場於1950年4月29日在府民館(現首爾特別市議會大廈)開館。這是亞洲最早的國立劇場。在新生政府為奠定國家根基而要做的事情堆積如山的時期，國立劇場的設立近乎奇跡。大韓民國政府上臺之後，戲劇藝術家對劇場創立的渴望便一直延續到1949年1月總統令第47號“國立劇場設立令”，一年後終於有了結果。 開館第二天的4月30日，由首任劇場長柳致真撰寫，許錫導演執導的《元述郞》登上了舞臺。當時首爾40萬人口中有6萬多人觀看了《元述郞》。第二次演出《雷雨》也是盛況空前，15天裏觀看人數達7.5萬多人次。已故演員金東元生前曾說，“知識階層的反應非常熱烈，甚至可以說不看這出戲就無法聽到文化人的聲音。” 開館58天的6月25日朝鮮的南侵爆發之後，國立劇場也不得不轉移陣地，搬至大邱文化劇場。之後時隔4年再次在首爾明洞市公館建築上奠基，1973年在南山獎忠洞揭開了新帷幕。繼國立交響樂團、國立芭蕾舞團和國立歌劇團之後，國立劇團於2010年獨立出來，目前國立國樂管弦樂團、國立創劇團、國立舞蹈團等3個專屬團體還在。 國立劇場根據政府的政策經歷了很多坎坷。甚至有人還提出了無用論。但是最近它又推出了兼具作品性和大眾性的常備劇目，鞏固了國內代表性制作劇場的地位。 最近，因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)，包括70周年紀念儀式在內的大部分賽季演出被延期或取消。以下個月14日國立創劇團的《春香》為開端，做好了開始活動的準備。今年年底，日升劇場將配備最新式設施重新開館。國立劇場館長金哲浩(音)28日表示：“作為制作劇場，正在充實內部，強化國際文化中心的作用，準備迎接下一個30年。” 為迎接國立劇場創立70周年，國立劇場當天發行了編織從開館到現獎忠洞時代，國立劇場走過的歷史和文化藝術史意義的書《國立劇場70年史》。

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