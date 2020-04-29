曉星集團世界最大液態氫工廠將於2022年在蔚山竣工. April. 29, 2020 07:26. by 許桐準 hungry@donga.com. 曉星集團將建造世界最大的液態氫工廠。這是繼去年投入1萬億韓元碳纖維投資之後，為搞活氫氣經濟而正式展開的。碳纖維是制造氫氣汽車燃料箱的核心材料，液態氫則被用作氫氣汽車的燃料。 28日，曉星集團與全球化工企業林德集團簽署業務合作協議，在曉星化學蔚山龍淵工廠內新設占地約3萬平方米，年產1.3萬噸規模的液態氫工廠，總投資3000億韓元。其產量可供10萬輛氫氣汽車使用，是全球最大規模的單項設備。兩家公司計劃在年內設立合作法人，並於明年第一季度動工，2022年竣工。 新建工廠將林德集團的技術與設備應用於龍淵工廠的化學工程產生的復生氫，從而生產液態氫。林德在液化高壓氣體狀態氫氣的液態氫技術領域具有競爭力。生產的液態氫將用於車載、無人機、船舶、叉車等多種領域。 如果工廠竣工後液態氫供應增加，國內氫氣汽車市場也將擴大。在韓國國內，一直以來只使用氣體狀態的氫氣，液態氫與氣體氫相比體積可以減少到800分之1，儲存和運輸的費用將大幅減少。而且比維持高壓狀態的氣體氫更安全。同時為一輛轎車充電，氣體氫需要12分鐘，而液態氫只需要3分鐘，充電站的運營效率也將得到改善。隨著充電時間的減少，需要高容量氫燃料的卡車等大型氫燃料汽車市場也將同步增長。 雙方將通過本次業務協議，在從液態氫的生產到運輸、充電設施的設置及運營等各方面進行合作。工廠竣工之際，在全國主要據點地區新設50處氫氣充電站，在現有的70處充電站擴充液態氫充電設備等，同時構築液態氫充電基礎設施。 業內評論認為，曉星集團已經具備了領導政府推動的“氫經濟”生態環境的堅實基礎。政府曾發表過在2040年之前普及620萬臺氫氣汽車和1200處氫氣充電站的目標。為此，曉星於去年8月在文在寅總統出席的情況下，發表了到2028年為止向全北全州市曉星尖端材料碳纖維工廠投資1萬億韓元，生產年產2.4萬噸規模的碳纖維的計劃。 趙賢俊會長表示：“曉星推進的液態氫事業的核心是有效、安全地儲存和運輸氫氣。此次投資將對活躍今後國內的氫產業生態體系起到很大的作用。” 林德韓國會長成白碩(音)回應稱：“林德集團在美國和歐洲從30年前開始就一直在生產液態氫。如果將曉星在韓國國內積累的經驗和林德的先進技術相結合，預計將產生相當大的協同效應。”

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