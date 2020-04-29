特朗普：“將向中國追究新冠疫情賠償責任……目前正在認真進行調查”. April. 29, 2020 07:26. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 美國總統特朗普表示，“將向中國追究新冠病毒擴散的巨額賠償責任”，美中攻防戰正在升溫。 據《政治報》等媒體報道，特朗普27日在華盛頓白宮舉行的記者招待會上，當被問及美國是否會像德國那樣向中國提出賠償時說：“雖然金額還沒有決定，但美國可能會要求支付比德國更多的賠償金”，“新冠病毒的損失相當大。這壹損失不僅僅局限於美國，而是全球性的。”最近德國最大日報《圖片報》主張，應該向中國要求1490億歐元（約合198萬億韓元）的新冠病毒造成的經濟損失賠償。 因“把殺菌劑註入人體”的發言引發爭議，特朗普上周後半期沒有出席新冠疫情例行記者會，他當天大部分發言都對中國進行了攻擊。他再次強調：“中國應該對新冠病毒的擴散負責。我們正在非常認真地進行調查。” 以對華強硬派著稱的白宮貿易制造業政策局局長彼得·納瓦羅也參加福克斯新聞頻道節目，指責“中國向美國出口劣質新冠病毒檢察裝備，並從中牟取暴利”。納瓦羅說：“要解除移動管制，讓美國人重返工作崗位，必須增加新冠病毒診斷檢查。但是，如果用中國設備進行檢查，就會出現錯誤的結果”，“中國生產的設備會影響經濟正常化。” 美國國立保健院（NIH）24日中斷了對與中國攜手進行新冠病毒研究的非營利研究所“回聲健康聯盟”的資金援助。該研究所壹直在研究蝙蝠如何向人類傳播冠狀病毒。美國政府通報說，從2015年至今，美國共提供了370萬美元（約合46億韓元）的援助，但今年補貼中尚未使用的約37萬美元將被停止使用。 《政治報》推測，該研究所與中國武漢病毒研究所聯手，可能違背了特朗普政府的心意。在美國，有人提出武漢病毒研究所故意制造或泄漏新冠病毒。“回聲健康聯盟”理事長彼得·達斯薩克稱，“雖然與武漢病毒研究所合作過，但從未有過金錢往來”，表示冤枉。 特朗普政府最近還加強了與臺灣的合作。美國衛生部長亞歷克斯·阿紮當天與臺灣“衛福部長”陳時中通了電話。其目的是加強雙方在新冠病毒疫苗及治療藥物開發等方面的合作。彭博社評價說：“兩人進行了30分鐘的交談。這顯示了美國對臺灣的有力支持。” 臺灣當局期待美國增加臺灣加入世界衛生組織及參與國際保健懸案的機會。由於中國政府主張的“壹個中國”原則，臺灣不能成為世衛組織的正式成員國，只有“觀察員”地位。臺灣聲稱，在以親大陸傾向著稱的世衛組織總幹事譚德塞得到中國的支持在2017年7月就任後，“（臺灣）受到世衛組織露骨的忽視。新冠疫情爆發初期也沒能得到正常的信息共享”，壹直表示不滿。

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