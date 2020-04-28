日本內部：應做好東京奧運會明年舉辦告吹的準備. April. 28, 2020 07:34. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 日本政府為了防止新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散，決定延長和擴大禁令入境措施。日本首相安倍晉三27日在主持召開新冠肺炎疫情對策總部會議時表示，“全球範圍內的疫情擴散仍未停止，入境限制措施時限將由原來的4月底延長至5月底。”由此，在最近2周內訪問韓國、中國、美國、歐洲等73個禁止入境對象國的外國人，到5月末為止將被禁止進入日本。 隨著新冠肺炎疫情的擴散趨勢越來越嚴重，明年7月也很難舉辦東京奧運會的預測也越來越高。日本《每日新聞》27日在第二版刊登了特別編輯委員山田孝男的署名專欄，題目是《前瞻性奧運會中止》。山田委員指出，“許多專家認為病毒流行將持續一年以上。”他主張：“(延期至明年)東京奧運會最終中止的可能性不小。即使這樣，為了不驚慌失措，有必要準備‘戰略中止’方案(計劃B)。” 醫療專家也發出了類似的聲音。 長野保健醫療大學特聘教授北村義浩26日表示：“不是說日本沒事就能舉辦奧運會了。”他甚至斷言稱，“新冠肺炎疫情的全球結束是必要的。明年舉辦東京奧運會的可能性為0%。”

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