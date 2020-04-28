白宮助理：第二季度經濟增長率有可能達到—30%. April. 28, 2020 07:35. by 紐約=朴龍 常駐記者 / 趙維拉記者 parky@donga.com,jyr0101@donga.com. 美國將於29日公布第一季度國內生產總值(GDP)，有人警告說，美國經濟將創下2008年全球金融危機以來的最壞狀況。美國總統•唐納德特朗普的經濟顧問、白宮高級助理凱文•哈希姆26日對ABC電視臺表示：“不久的將來，失業率有可能接近大蕭條時期”，並預告短期內經濟指標惡化將不可避免。 當天，《華爾街日報》(WSJ)報道說，華爾街專家預測第一季度和第二季度美國的經濟增長率分別為-3.5%和-25.0%(年利率基準)。美國上一次出現負增長還要追溯至遙遠的2014年第一季度(-1.1%)。零售銷售額約占美國家庭支出的25%，3月份環比下降8.7%。3月份的產業生產指數也減少了5.4%，因此有觀測認為負增長已成定局。 上個月中旬以來，正式的移動限制令余波帶來的第二季度GDP將會出現更大的回落。哈希姆說，“第二季度的增長率可能達到—30%。”有預測認為，下月初公布的4月失業率也將大幅超過3月(4.4%)，達到15%左右。 從28日開始公布第一季度業績的主要大企業也將無法擺脫新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)造成的沖擊。28日，谷歌的母公司阿爾法貝特和HSBC銀行公開業績表；29日微軟(MS)、空中客車公司等將公開業績表。30日，蘋果、亞馬遜、麥當勞公開業績表；下個月1日埃克森美孚和雪佛龍等公司將公開業績表。其中，受到新冠肺炎疫情嚴重沖擊的航空股、因低油價而損失慘重的能源企業尤其值得關註。 對於下半年的經濟走勢，各方預測不一。持“V字反彈”意見和“今年持續低迷”的意見針鋒相對。美國財政部長史蒂芬•姆努辛對《福克斯新聞臺》說：“下個月經濟開始復蘇後，第三季度將會出現反彈”，並強調政府上個月已制定了2.2億美元的大規模經濟刺激計劃。在WSJ的問卷調查中，85%的被調查者回答稱“下半年新冠肺炎危機將有所緩解，經濟將呈現恢復趨勢”。相反，美國銀行(BOA)首席執行官布萊恩•莫尼漢對哥倫比亞廣播公司(CBS)預測稱：“美國經濟要到明年晚些時候才能恢復到新冠肺炎疫情發生之前的水平。” 歐盟(EU)將於30日公布第一季度GDP，預計也會出現負增長。國際評級機構惠譽國際(FITCH)預測，歐洲死亡人數最多的意大利第一季度增長率為—8.0%，歐元區整體增長率為—7.0%。一些專家預測，去年第四季度(—0.3%)，意大利經濟已經進入負增長，今年全年將呈現負增長。 法國中央銀行8日也預計，第一季度的增長率將達到—6.0%。法國去年第四季度(—0.1%)已經出現了負增長。除意大利和法國之外，還有觀測認為，新冠肺炎死亡病例超過2萬例的西班牙和英國也將進入意味著連續兩個季度負增長的“經濟停滯”局面。

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