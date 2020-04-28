文在寅：“趁新冠疫情機會，南北合作刻不容緩”. April. 28, 2020 07:35. by 朴孝睦記者、黃仁瓚記者 tree624@donga.com,hic@donga.com. 文在寅總統27日在《板門店宣言》發表兩周年之際表示：“新冠疫情危機可能是南北合作的新機會。這是現在最緊急、最迫切的課題”，“不能壹直等待（對朝鮮制裁等）條件變好。”朝鮮國務委員會委員長金正恩的健康異常傳聞壹直沒有平息的情況下，這是文在寅在4·15議會選舉後首次向朝鮮傳遞的信息，表明了執政後半期將正式開始單方面驅動韓朝合作事業的決心。 文在寅總統當天在青瓦臺召開的首席秘書、助理會議上表示：“如果我們不忘記韓半島命運的主人是我們自己，那麽道路肯定會打開，狹窄的道路也會逐漸變得寬闊”，“將尋找最具現實性和實踐性的韓朝合作之路。” 他還說：“沒能加快實踐《板門店宣言》，絕不是因為我們意誌不足。是因為未能沒有超越現實存在的國際制約”，“哪怕是力所能及的小事，也要不斷實踐。”也就是說，執政下半年，在遵守聯合國等國際社會主導的對朝鮮制裁基本框架的同時，將擴大例外認可範圍，積極尋求南北合作事業。 特別是，文在寅總統當天還提議了“新冠防疫合作”“連接南北鐵路”“非軍事區國際和平地帶化”“離散家屬相逢及失鄉民互訪”等4大合作項目。文在寅總統在談到今年即將迎來的6·25戰爭70周年時表示，“最重要的意義之壹是銘記戰爭的慘禍，堅定決心，不能讓這片土地再次發生戰爭”，“只要新冠疫情局勢穩定，就要及時推動離散家屬團聚和失鄉民互訪。” 文在寅總統當天沒有特別提及金正恩的健康異常說，而是先後三次表示，“將以我和金正恩委員長之間的信賴和對和平的堅定意誌為基礎，開創和平經濟的未來”。政府當天舉行再次推進東海北部線紀念儀式，正式表明將投入約28520億韓元，恢復連接江陵∼豬津區間段（110.9公裏）鐵路等，重新連接中斷53年之久的南北鐵路和公路。 此外，金正恩當天也沒有露面，朝鮮媒體繼續譴責韓國。對外宣傳媒體《我們民族之間》提及韓國軍隊引進高空無人偵察機“全球鷹（RQ-4）”，並批評稱，“即使像盜賊貓壹樣偷偷引進全球鷹，就算是進行用於‘監視目的’的詭辯，也絕對難以掩蓋其窮兇極惡的對抗之心和先發制人打擊的企圖。”

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