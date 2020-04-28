LG化學：碳納米管生產能力將擴大至每年1200噸. April. 28, 2020 07:35. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG化學27日表示，被認為是新一代材料的“碳納米管”年產量將擴大至1200噸規模。計劃投資約650億韓元，在明年第一季度(1~3月)之前完成麗水工廠碳納米管設備的增設。擴建後，LG化學的碳納米管生產能力將增加到每年1700噸。 碳納米管的電•熱傳導率雖然只相當於銅的水平，但強度是鋼鐵的100倍，被稱為下一代新材料。碳納米管廣泛用於電池、半導體、汽車零部件、飛機機身等。特別是作為電動汽車用鋰離子電池的正極導電劑(Conductive Additive，幫助電氣和電子間的流動的材料)受到關註。如果將碳納米管作為導電劑使用，可以比現有材料減少30%左右的消耗，如果將剩余的空間用正極材料填充，就可以增加鋰離子電池的容量和使用壽命。 LG化學在因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)導致市場低迷的情況下，最近推進波蘭電動汽車電池工廠的增設，並為此從金融界籌集7000億韓元資金等，積極搶占全球電動汽車電池市場。 LG化學表示：“將在電動汽車用鋰離子電池制造領域積極利用碳納米管，進一步加強產品競爭力，同時在新一代高附加值材料領域尋找商機。”

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