天空的恐怖和幻想. April. 28, 2020 07:35. . 1903年12月17日，萊特兄弟使用動力的首次飛行獲得成功。飛行時間只有短短12秒。1908年，飛機發展到在空中停留1小時以上、可以飛行20至30公裏的水平。美國和歐洲展開競爭，每當嘗試新的飛行時，軍方相關人士都會出席，目光炯炯有神。 對航空戰的靈感，不僅來自航空，還在飛船發明之前，從氣球升空時早已開始。19世紀後期，關於航空戰的論文問世。飛艇發明後，最先由軍隊購買，並研究偵察和攻擊（轟炸）。來自天空的攻擊，在還沒有像樣的飛機的情況下，人們很難感受到，但似乎明白的人對未來戰爭產生了巨大的恐懼感和靈感。 令人驚訝的是，1899年海牙和平會議討論了禁止轟炸的國際條約，並簽署了壹項禁止在今後5年內向城市或村莊投擲炸彈的條約。這個合約毫無用處。因為當時連能前往自己想要的目標並投下足夠炸彈的氣球或飛船都沒有。即使如此，5年期限很耐人尋味，航空技術快速發展，不過10年時間，天上的武器就有了有說服力的形態，不，是展示了充分的可能性，國際法批準了飛機作為武器，主要國家的作戰司令部中戰略性地研討了航空攻擊。 人類有時很機靈，有時則愚笨到對變化遲鈍。在戰爭史中，後者的情況更多，被認為保守的軍隊在航空戰方面罕見地走在了前面。從天空對毫無防備的地面目標進行攻擊的想象所帶來的喜悅似乎非常強烈。毫無防備的敵人，是多麽令人著迷的想法啊！得益於此，空軍成立，航空產業登場，但真正展開航空戰後，戰爭並沒有想象中那麽順利。沒有防備的敵人，那麽令人著迷的戰爭並不存在。 歷史學家

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