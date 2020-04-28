規制沙盒1年，改革感受還很遠. April. 28, 2020 07:36. . 政府作為代表性的規制改革政策推出的“規制沙盒”正式實行已經過了壹年。該制度是暫時停止對新技術新產品的限制，允許產品首先上市。從去年年初開始啟動，從4月開始隨著金融革新支援特別法等相關法律的施行，正式拉開了帷幕。截止到上個月末，在產業融合、信息通信技術等多種領域，“規制沙盒”所認可的項目共有218個。在剛開始實行制度的英國，每年只有金融科技領域得到40個左右的批準，相比之下，算是通過了很多。 壹直以來，由於規定限制而不敢嘗試的醫療遠程監控或共享廚房等，都是沙盒的成果。但是產業現場對規制改革的感受度仍然很低。由於不同部門之間的壁壘和差異很大，因此，經常發生某些項目得到批準，而類似的其他項目被其他部門保留的事例。即使暫時得到引進許可，如果相關法令不能正式修改，就要中斷工程的不安感依然存在。像“打車（TADA）”這樣有社會爭議的事業幹脆連批準對象都沒有上。 迎來“限制沙盒”1年之際，政府應該全面檢討限制改革的運營方式和效率性。由於新冠疫情，國內外經濟都出現了負增長，在這種情況下，作為緩解經濟命脈的方案，規制改革的重要性再次被強調。在《東亞日報》與全國經濟人聯合會、美國駐韓商會等舉行的座談會上，海外經濟界人士壹致認為：“只有打破令全球企業恐懼的各種加拉帕戈斯限制，韓國經濟的未來才會打開。” 諸多預測紛紛認為，由於新冠疫情，今年世界發達國家的經濟增長率將達到-6%∼-5%。由於韓國經濟的對外依存度較高，因此很有可能遭受海外景氣停滯的直接打擊。經濟副總理洪楠基昨天也表示：“擔心會出現此前從未經歷過的經濟停滯。” 為了防止經濟下滑，政府雖然出臺了擴大財政和金融支援等政策，但最終激活經濟、增加就業崗位的還是民間企業。必須加快規制改革步伐，使企業能夠推出創新產品和服務，開拓新的市場。規制改革的方法不只是沙盒。希望政府能夠考慮將整體規制轉換為負面方式等更加積極、更為多方面的改革方式。

한국어