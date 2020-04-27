檢疫官、清潔工、郵遞員……新冠疫情100天裏默默無聞的英雄們. April. 27, 2020 07:33. . 明天是新冠疫情國內出現首例確診病例的第100天。自1月20日從中國入境的女遊客首次確診以來，截至昨日，國內共確診10728人，死亡242人。病亡率為2.26%。患者壹度每天新增超過800人，如今減少到了10名左右。來自40多個國家關於傳授檢疫、診斷、檢查等“K防疫（韓國的防疫體系）” 的請求正在劇增。 K防疫不僅是防疫當局，也是醫療團隊和市民共同創造的成果。在現場親自治療患者的醫生、護士、醫院任職人員等醫療團隊以及在各領域發揮各自作用的“隱藏英雄”數不勝數。機場檢疫官、保健所公務員等與在家工作和保持社會距離較遠的他們，異口同聲地表示“做了應該做的事情”。“每天淩晨用手將數百個廢口罩和普通垃圾壹壹分離時，說實話當時也有些害怕”的環境美化員，戴著口罩爬數百個臺階、要送比平時大幅增加的郵件的郵遞員，到處有眾多人在看不見的地方默默幹著自己的事情，守衛著與新冠病毒的戰線。 不僅如此，收益劇減的上班族、小商販、因停課而郁悶的學生、需要照顧他們的家長等，所有韓國國民在經歷艱難時刻的同時，也互相給予鼓勵和安慰，共同參與“保持社會距離”。 只是最近壹段時間以來，人們的忍耐似乎已經達到了極限，讓人非常擔憂。政府公布“生活中保持距離”具體方針的第壹個周末的昨天、前天，濟州島、東海岸、雪嶽山等地遊客湧動，熱鬧非凡。大型超市等大眾利用設施人滿為患，保持2米距離未能得到遵守。在釜山，即將入伍的10多歲青少年在訪問大眾娛樂設施後被確診等，集體感染的危險性仍然存在。不少人已經警告，這將成為決定5月黃金假期防疫前途的契機。掉以輕心是生活防疫的最大敵人。 專家們警告說，鑒於新冠疫情病毒的傳播力和變異特性，再次流行的可能性很大。每3名輕癥患者中就有1人正在接受4周以上的長期治療，返陽者也超過260人。傳播力也大得驚人，估計潛伏患者不少。最終，在開發治療劑和疫苗之前，只有將“生活中保持距離”身體力行，才能防止出現再流行。

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