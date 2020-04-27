轉禍為福. April. 27, 2020 07:34. . “‘正恩’嘛。”“‘與正’又怎麽樣？” 去小區餐廳壹看，年長的大叔們正熱烈討論著被卷入健康異常傳聞的朝鮮國務委員會委員長金正恩和被認為是他有力接班人的妹妹、勞動黨第壹副部長金與正。 去掉姓，叫“正恩”“與正”，聽起來很親切。也許暗含著對擁有再多權力失去健康也無能為力的年輕獨裁者的惻隱之心吧。 △“Facts about Kim Jong Un end up looking like a TMZ Kardashians rumor piece if you look months later at some of the items we believe.” 這是美國國家利益中心（CNI）韓半島研究高級局長哈裏·卡齊亞尼斯的話。他將有關金正恩健康的各種說法與演藝人私生活追蹤網站TMZ的“卡戴珊家”謠言進行比較。卡戴珊是美國著名的名流。TMZ的卡戴珊報道，錯的多，“誇大其辭”的也很多。對金正恩的各種推測雖然當時被認為是事實，但幾個月後就會發現，它就像TMZ的“卡戴珊報道”壹樣，有很多不準確的情況。 △“It would be a huge deal for China if Kim＇s health was deteriorating.” 中國在新冠病毒疫情、經濟停滯危機中不會減少對朝鮮的影響力。這是前美國國務院對朝政策特別代表約瑟夫·尹的話。“金正恩的健康惡化，對中國來說是壹個非常大的問題。”他認為，這超出了“Big deal”，是“huge deal”。 △“It may turn out to be a blessing in disguise for the country＇s leadership.” 這是政治咨詢公司歐亞集團總裁伊恩·布雷默的話。“新冠疫情可能成為朝鮮領導層的偽裝祝福（blessing in disguise）。”“偽裝祝福”是指“雖然看起來可能會很不幸，但只要好好利用，就能產生幸福的結果的情況”。換成成語，就是“轉禍為福”吧。對外宣稱正在致力於控制新冠疫情，實際上很可能是正在收拾因金正恩委員長健康惡化而引發的內部混亂。

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