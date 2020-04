新人歌手Pengsoo如何平定音源排行榜. April. 27, 2020 07:33. by 林熙允記者 imi@donga.com. “南極企鵝能出人頭地/如此優秀/”(《我是Pengsoo》) EBS人氣動漫人物“Pengsoo”如何平定音源排行榜呢?21日,Pengsoo發布了首張數碼單曲《Billboard Project Vol.1》,以歌手身份出道。出道曲《我是Pengsoo》是一首可愛的嘻哈歌曲。他以“飛向海底/去Billboard吧”“要做第一名”等瞄準美國Billboard排行榜冠軍的雄心勃勃的說唱進行了宣告儀式。著名說唱歌手Tiger JK和Bizzy、歌手BiBi也參與了演出。Pengsoo以特有的柔弱嗓音完成了第一節的說唱,後半部分還表演了約德爾歌和助興嘆詞(《shout out to EBS/shout out to 南極》)。 音源在發行當日占據了Genie音樂和Bugs實時排行榜的榜首。26日,該音源在上述平臺上仍穩居前30名,走勢強勁。EBS相關人士表示:“聽說進入音源排行榜(前100名)本身就很困難,對此半信半疑,但是出現這樣的結果,制作組都感到非常驚訝和高興。” 音樂業界也感到驚訝。有關人士認為,Pengsoo的音源綜合癥是綜合因素造成的。新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)帶來的社會距離保持和線上開學、最近兒童文化內容物的全面強勢、人工智能(AI)音箱的普及等產生了協同效應。 根據KT的AI音箱“GiGA Genie”去年的結算資料透露,對210萬人的發聲進行分析的結果顯示,“音樂人”領域前10名中有3個關鍵詞是兒童角色。粉色系(第1位)、寶露露(第2位)、Hello Carbot(第10位)。Genie音樂的一位有關負責人表示:“隨著整天呆在家裏的孩子越來越多,‘播放Pengsoo’之類的命令語可能也湧上來了。” 20、30多歲的粉絲群也對造勢起到了一定的作用。在各種網絡留言板和社交網絡服務(SNS)上,Pengsoo的粉絲們在音源發行之前就鼓勵說“21日下午6點開始一起刷榜吧”,引發了這樣的現象。這算是偶像粉絲團主要進行的“刷榜總攻”(通過流媒體總攻提高喜歡的歌手的排名)。20、30多歲的人被認為是Pengsoo粉絲團的實際核心。Bugs相關人士表示:“在Bugs用戶中,20、30多歲的用戶占70%以上。以他們這一代人所熟悉的嘻哈風格登場這一點也恰到好處。”

한국어