“沒有傷病安心在MLB-KBO打球”，連續5年一起訓練的張瑉宰和柳賢振. April. 27, 2020 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. “與其出現四壞球等免費出壘，還不如被打中。” 對於最近在職業棒球練習賽上以最高球速138公裏的慢球攻擊擊球手的秘訣，韓華隊的張瑉宰(30歲)選擇了“鬥雞氣質”。 在隊內分組對抗賽中投24局，平均責任失分1.50(4分)的他，於23日在大田舉行的與KIA的隊間練習賽上也以5局失2分的成績發揮出色。首局初，在無人出局滿壘的危機中，雖然先丟掉兩分，但最終還是以首發身份發揮了應有的作用。他的話和行動就像是在看活躍在美國職棒大聯盟(MLB)的柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)。 雖然兩人在不同的聯賽效力，但從2016年開始每年年初他們都會在溫暖的地方一起訓練。從張瑉宰成為職業球員後的2015年末開始，5年來柳賢振一直都與他保持著聯系。張瑉宰笑著說：“一起訓練之前，賢振哥已經是巨星，很難接近。即便如此，他似乎還是非常清楚地記住了想多學一點的我的樣子。服完兵役後，他馬上說‘你在哪裏？做什麽？和我一起訓練吧’，我忙不叠地跟在大哥後面。”5年間，在張瑉宰的安排下，李太陽(30歲)、金真永(28歲)等韓華隊其他投手也與柳賢振一起訓練，接過了旗子。張瑉宰說：“以後也會帶著有潛力的後輩一起去。” 剛開始一起訓練時，柳賢振的肩膀受傷，前途不明朗，而張瑉宰轉為職業後努力成為球隊的主力。默默為彼此加油，揮汗如雨。之後柳賢振在去年成功復活，成為MLB平均責任失分第一位。他以4年8000萬美元的價格與多倫多隊簽訂了自由球員合同，也迎來了“FA大發”。張瑉宰退伍後開始充分宣告自己的存在感，去年成為了韓華隊最值得信任的本土首發。本賽季更是首次登上年薪過億(1.1億韓元)的行列。 用精巧的控球和擊球手一決勝負的兩人的投球風格非常相似。看著柳賢振，張瑉宰也產生了對控球的欲望。他以柳賢振的專利—投球姿勢，投出快速球和變化球的樣子也變得相似。張瑉宰說：“賢振哥建議我說‘把變化球想成是快速球的一種，(欺騙自己)扔吧’，這樣嘗試著做之後就成了。”他還補充說，“不久前，(金)泰均大哥稱贊我‘(看到投球姿勢)以為是快速球，沒想到是變化球’時，我感到很滿足。” 兩人的決心是“沒有傷病安心打棒球”。這都是因為兩人之前都大小傷病纏身。只有沒有受傷，柳賢振才能按照自己的承諾在幾年後回到韓華隊。即將年滿30歲的張瑉宰也只有在韓華隊效力，才能在“賽季中”與柳賢振站在一起。“賢振哥說‘如果重返韓華隊，該知道的人只有你一個。雖然是老將，但畢竟還是弟弟，所以會招來麻煩的’。雖然會很痛苦，但還是在翹首以盼著那一天的到來。哈哈。”

한국어