韓華Q-CELLS在美國住宅和商用太陽能市場均居首位. April. 27, 2020 07:34. by 池民九記者 warum@donga.com. 據一項調查結果顯示，韓華Solution的太陽能事業品牌韓華Q-CELLS去年在美國住宅•商業用太陽能模塊市場上各自占據了第一位。 6日，據全球能源咨詢企業Wood Mackenzie透露，韓華Q-CELLS去年在美國住宅用太陽能市場上的占有率為25.2%，超過美國的Sunpower等，躍居首位。市場占有率比2018年增加了11.1%。 另外，在商用太陽能市場上，韓華Q-CELLS也以13.3%的占有率位居第一。自2013年以來，韓華Q-CELLS是第一家在美國住宅及商用市場同時占據頭名位置的太陽能模塊企業。 韓華Q-CELLS從去年2月開始在美國佐治亞州設立的太陽能模塊生產工廠進行商業運作，並向當地供貨。該工廠每年可以生產1.7GW(千兆瓦)規模的太陽能模塊，這是60萬戶家庭可以一年使用的電量。 韓華Q-CELLS目前正以太陽能模塊產品“Q.PEAK DUO”商品群為中心，積極攻占美國市場。Q.PEAK DUO采用了從太陽能模塊中重新吸收反射光線，來提高發電效率的韓華Q-CELLS的“Q.ANTUM CELL”技術。另外，還采用了將CELL(發電板)切成兩半，提高輸出功率的“half-cell”技術。韓華Q-CELLS最近向位於佐治亞州的臉書的新數據中心提供了約35萬張太陽能模塊，在當地市場引起了話題。 韓華Q-CELLS計劃今後在美國市場以日照時間較長的西部地區為中心，擴大太陽能模塊的銷售。實際上，美國加利福尼亞州政府從今年開始義務性地安裝新建住宅的太陽能模塊。據當地能源行業預測，從今年開始到2024年，僅加州地區就將產生總共1GW的住宅太陽能模塊需求。韓華Q-CELLS還關註著美國南部地區得克薩斯州和佛羅裏達州因住宅用輔助發電系統，太陽能和儲能系統(ESS)安裝需求增加的情況。 得益於在美國市場的增長勢頭，韓華Q-CELLS去年的銷售額為3.3552萬億韓元，比2018年增加了41%，營業利潤為2235億韓元，成功扭虧為盈。韓華Q-CELLS相關人士表示：“雖然今年新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)正在擴散，但太陽能發電的需求正在增加，今年第一季度(1~3月)的營業利潤也比去年同期有所增加。”

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