新冠病毒比預想的更狠更頑強……專家接連警告“再流行可能性大”. April. 27, 2020 07:34. by 李美智, 張泳勳 image@donga.com,jang@donga.com. 經過近百天的觀察，新冠病毒的特性遠比當初預想的更毒、更頑強。它表現出了在很多方面都比現有病毒更惡劣的壹面。 看看創下最長住院紀錄的“31號患者”，就知道新冠病毒的頑強生命力。在大邱首次被確診為“新冠病毒確診患者”的A某（61歲，女）2月17日住院，本月24日出院。前後總共67天。A某是新天地耶穌教信徒，在新冠病毒感染癥狀發生前後約20天，去過教會、醫院、自助餐廳等多處場所，被指為“超級傳播者”。大邱是國內確診新冠病毒感染患者最多（以26日為準，6846人）的城市。 治療期間的統計也證明，新冠病毒是壹種長期在體內堅持的頑強病毒。據中央事故處理本部透露，截至18日，全國6處生活治療中心的249名患者中有29%（72人）接受了4周以上的治療。生活治療中心是無需醫院治療的輕癥患者入住的設施。雖然是輕微癥狀，但每3人中就有1人需要長期治療。此前，防疫當局截至14日確認的結果顯示，在全部新冠病毒確診患者中，37%的人長期住院4周以上。 出現抗體後，也有被檢測出病毒的情況。疾病管理本部22日表示，對感染新冠病毒後正在恢復中的25名患者進行分析的結果顯示，雖然都產生了中和抗體（病毒進入體內後通常制造的抗體），但有12名患者出現了病毒陽性反應。高麗大學九老醫院感染內科金宇柱（音譯）教授表示：“壹般情況下，壹旦出現抗體，病毒就不會被檢測出”，“這是與其他病毒不同的特別現象。” 在痊愈的患者中，返陽者也超過了250人。防疫當局認為，體內尚未完全消失的病毒很有可能是因治愈者的免疫力下降等原因恢復了活躍性。 因為這種病毒特性，很多人警告再次流行的可能性很大。疾病管理本部本部長鄭銀敬26日在例行記者會上表示：“在大邱新天地集體感染事件發生之前，也有人因為患者人數不多而樂觀地認為‘可能已經結束’，但最終導致大規模集體發病”，“因為大部分國民沒有對新冠病毒免疫，不管是誰，遇上就會發病，因此從這壹方面講，‘超級傳播事件’隨時可能發生。” 防疫當局推測，在年輕人中，癥狀較輕的潛伏患者也很多。政府計劃在以13家上級綜合醫院為中心運轉的重癥呼吸道疾病患者監視體系項目中添加“新冠病毒”，並將對象醫院擴大到40家以上。翰林大學聖心醫院呼吸內科教授鄭基錫（音譯）建議，“在治療劑和疫苗開發之前，只有將‘生活中的保持距離’付諸實踐，才是防止再流行的唯壹方法”。

한국어