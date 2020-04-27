前朝鮮39號室幹部：“有可能14日發射導彈時發生了事故”. April. 27, 2020 07:34. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 負責朝鮮“金氏壹家”外匯籌措和管理的勞動黨39號室前高層幹部就最近傳出的國務委員長金正恩人身安全出現異常的傳聞，提出了14日參觀巡航導彈發射時發生事故的可能性。 勞動黨39號室高層幹部出身、目前在美國過著亡命生活的李正浩（照片）當地時間25日發給本報的特別投稿中分析稱，“朝鮮14日進行的短程地對艦巡航導彈的試射，是沒有最高司令官金正恩的命令不可能實施的打擊訓練”，“因此應該看出，那天上午7點鐘試射時，金正恩還是健在的。” 他聲稱，“但是，後來沒有關於金正恩參觀訓練的報道，也沒有公開壹直公開的導彈發射場面和戰鬥機訓練，讓人懷疑是火焰和碎片引發了意想不到的突發事故”。據他分析，如果沒有最高領導人的批準，《勞動新聞》和朝鮮中央電視臺就不能報道發射導彈的場面，鑒於朝鮮政治體制的這壹特點，因此很可能是金正恩在發射導彈後陷入了嚴重狀態。 對於部分媒體報道金正恩在接受心臟手術後陷入腦死亡狀態壹事，他指出：“準確度和可信度都很低。”特別是對於金正恩在妙香山香山診療所接受了手術、其他醫院的壹號醫生會聚壹堂的報道，他解釋說：“在朝鮮，只有（平壤的）烽火診療所才有治療金正恩的主治醫生，其他醫院不存在壹號醫生的職位。”

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