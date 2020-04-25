美國政府官員：“捕捉到金正恩在元山走動的形象”. April. 25, 2020 11:45. by 華盛頓=常駐記者 金正安 jkim@donga.com. 據悉，傳聞健康出現異常的朝鮮國務委員會委員長金正恩為了躲避新冠疫情，轉移到了元山居住。據悉，美國當局捕捉到了金正恩自己走動的形象。 美國政府相關人士當地時間22日表示：“據了解，金正恩委員長上周壹直逗留在元山”，“在15日到20日之間，還捕捉到了他自己走路的樣子。”據悉，美方同時還掌握了金正恩的車輛及其親信的動向，金正恩沒有被攙扶或坐著輪椅，而是在走路。美國當局估計是投入偵察機等對電波及視頻情報進行分析後，掌握了上述內容。 對於金正恩11日以後沒有出現在正式場合的背景，該相關人士解釋說：“金委員長的部分輔佐團和高層人員感染了新冠病毒，他為了預防離開了人口密集的平壤。” 據悉，美國政府還認為，金正恩有可能在具備醫療設施的元山別墅接受了醫療手術（medical procedure）。該相關人士表示：“目前正在掌握金委員長目前處於什麽狀態的具體內容。”另壹名對朝消息靈通人士表示：“聽說有什麽醫學措施”，“從現在來看，‘金正恩病危說’的可能性很小。” 金正恩何時出現在正式場合還是未知數。據悉，美國當局最近還掌握了金正恩要離開元山的情況。

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