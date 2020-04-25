受新冠肺炎疫情影響，登山路變得熙熙攘攘. April. 25, 2020 07:41. by 兪載泳 elegant@donga.com. 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情的影響，體育運動和室內文化活動等受到限制，尋找空間開闊的山的人大幅增加。最近，獨自或情侶戴著口罩登山的“單人登山族”“雙人登山族”明顯增多。 以前，登山會等團體都會來登山。但是，在新冠肺炎疫情之後，登山文化正在發生變化。在世界上首次成功登頂16座喜馬拉雅山峰的登山隊隊長嚴弘吉(60歲•照片)表示：“如果沒有特別的日程安排，上午就會從首爾牛耳洞登上北漢山，和往年不同，今年大部分都是年輕情侶或單人登山者。登山似乎成了最適合‘保持社會距離’的休閑活動。” 據北漢山國立公園事務所透露，僅今年3月前往北漢山登山的遊客(包括道峰山)就達67.59萬人。與去年同期的47.7085萬名相比，增加了20萬名左右。從2月23日到本月19日，雞龍山接待遊客35.9萬人次，比去年同期增長近一半。 雉嶽山接待遊客人數也同比增加了12.5萬名。參與韓國國內戶外品牌“blackyak”的“國內100大名山攀登計劃”，並進行登山認證的人也比去年3月增加了30%左右。隨著登山遊客的增加，戶外用品和登山用品的銷售也呈現出恢復趨勢。 在社交網絡服務(SNS)上，年輕登山客在山上拍攝的照片正在流行。頂級演員情侶車仁表、申愛羅夫婦也於3月在SNS上多次上傳登山照片。申愛羅說：“每天步行30分鐘以上會增加免疫力。讓我們一起在困難時期走一走吧”，傳達了登山的魅力。 隨著登山遊客的增加，環境部和國立公園公團23日制定了《旨在預防新冠肺炎的國立公園安全守則》，並在網站上進行了通報。要求在登山遊客不集中的時間訪問，盡量不要攀登到山頂。另外，還勸告說，與周邊登山客的距離應保持在2米以上，不要在休息場所等密集場所停留太久。另外，還決定在北漢山和雞龍山等地組成特別巡查隊，加強安全守則、宣傳活動等。 嚴隊長說：“春季登山有許多危險因素，如低體溫癥、摔傷事故等。在遵守政府關於新冠肺炎建議的同時，還應註意個人安全。”

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