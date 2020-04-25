特朗普：CNN的金正恩病危報道是依據舊文件的假新聞. April. 25, 2020 07:42. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普23日(當地時間)就CNN“美國當局正在關註朝鮮國務委員會委員長金正恩手術後面臨嚴重危險的情報”的報道表示，“這是不正確的假新聞。” 特朗普當天在白宮新聞發布會上回答有關CNN報道的提問時說，“我認為該報道是不正確的。我要說，這是不正確的廣播電視網(新聞機構)報道的。”之後他補充說：“我聽說他們(CNN)使用了以前的文件。”但沒有具體說明 “舊文件”是什麽。 據悉，美國情報當局傾向於認為目前金委員長的病情並不嚴重。

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