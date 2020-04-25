實彈在握、追逐橫財夢想的“聰明蟻民”們突飛猛進. April. 25, 2020 07:42. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 受新型冠狀病毒疫情沖擊，上個月韓國綜合股價指數KOSPI像是在坐過山車，上班族金某（39歲）籌集了到期的積蓄和剩余資金等約5000萬韓元開始投資股票。KOSPI跌破1800點後，開始分批買進三星電子、SK海力士、NAVER等股票。KOSPI指數壹度急轉直下，跌至1400點時，心裏不無不安。幸運的是，股魚成功反彈，金某到目前為止的收益率達到了8%左右。 崔某（30歲）也在同壹時期開始了股票投資。聽朋友說這是壹次“難得再來的機會”，於是他做了壹個負額存折，投資4000萬元。以三星電子為主進行投資，結果收益率突然上升，於是把目光轉向了KOSDAQ生物類股票和原油期貨上市指數基金（ETF）。曾經獲得近2倍的收益而滿足，但是最近轉為負數，不安感正在增大。 受新冠疫情影響，韓國股市長期以來的“股價浮動範圍”被打破，個人投資者開始進入股市。這就是所謂的“東學螞蟻運動”。他們堅信，只要事態平息，股價就會繼續上漲，只要在暴漲暴跌行情中乘好走勢，就能賺大錢。暴跌至1400點的股市在不到壹個月的時間裏恢復了1900點，到目前為止，結果非常成功。不過，以衍生產品和主題股為中心，虧損的投資者越來越多，有投資者對股市二次沖擊表示擔憂。 ○買股票的錢創歷史之最……“聰明蟻民”出擊 在股市暴漲暴跌的行情中，試圖低價買進的“螞蟻投資者”以驚人的速度增加。據金融投資協會透露，截至20日，擁有10萬韓元以上余額、在6個月內有過壹次以上股票交易經驗的“活動賬戶”數量達到3110.5665萬個，創下了歷史最高紀錄。KOSPI跌至1400點的上個月就增加了86萬個，創下了2009年4月以來的最大增幅。這與去年下半年（7∼12月）每月增加不到20萬個的情況形成了對比。 螞蟻們的“實彈（投資金）”也很充裕。經歷寒流的房地產市場的資金也流入股市。21日，投資者購買股票時委托證券公司購買或出售股票後沒有提取的“投資者存托金”達到45.5012萬億韓元，創下歷史最高紀錄。這比國內出現第壹個確診病例的1月20日（28.1620萬億韓元）增加了61%。 專家認為，近期個人投資者的投資形態與2008年金融危機等過去相比，在數量和質量上都發生了很大變化。目前是以充分的流動性為基礎，考慮長期分紅等，進行優良股價值投資。 據韓國交易所透露，個人投資者從1月20日到本月22日，在有價證券市場上凈買入了22.8808萬億韓元的股票。其中約8萬億韓元是三星電子的股票，其次是三星電子（1.6239萬億韓元）、SK海力士（1.1225萬億韓元）、現代汽車（9440億韓元）、三星SDI（6600億韓元）等。凈買入前5只股票均為市值排名前10位的優質企業。而外國投資者和機構投資者在這壹期間拋售了約25萬億韓元的股票。 三星證券研究員張孝善（音譯）預測稱：“從個人投資者以績優股為中心的買入模式來看，比起短期差價，更具有不斷追求分紅及穩定利潤的長期投資性質”，“以個人日益增長的信息力為基礎，積極的結果可期。” ○“大手筆投資”的露頭 但是，也有分析認為，不能對東學螞蟻的成功感到樂觀。也就是說，在不到兩個月的時間內持續的暴跌和恢復是否充分反映了今後的經濟沖擊，尚不明確。已經拿出了大部分可行的財政、貨幣政策，如果以全球實體經濟為中心發生第二次沖擊，應對能力可能會下降，這壹擔心也不容忽視。某證券公司研究中心負責人擔憂道：“如果心理支持度較低的個人投資者無法支撐第二次下跌行情而選擇‘恐慌性拋售’，股市的變動性可能會急劇上升。” 也有人指出，股市周邊資金增加到歷史最大金額，正在變質為投機性資金。他認為，部分散戶對相對緩慢的績優股漲幅並不滿意，開始“大手筆投資”。股票交易經驗不多的個人，紛紛制造“負存折”進行投資，或將目光轉向收益難以預測的主題股、衍生產品等，處處已經出現風險信號。 實際上，國際油價在歷史上首次出現負額的21日，與原油相關的上市指數證券（ETN）和上市指數基金（ETF）的交易金額達到了1.16萬億韓元，比前壹天（6438億韓元）劇增了55.5%。這相當於KOSPI市場交易金額（13.6689萬億韓元）的7.3%。但是，最近原油價格連續暴跌，使數千億韓元成為廢紙的不安感越來越大。 韓國交易所22日罕見地警告原油期貨杠桿ETN的“全額損失”，並暫停部分項目交易。23日，金融監督院也發布了對相關商品的最高等級“危險”等級的消費者警報，勸告消費者克制投資。 ○股市蟻民獲勝須有“耐心” 在股價暴跌時期個人資金大規模流入，這並不是第壹次。但是很多時候，後勁不足往往阻礙了散戶的發展。2007年末，KOSPI指數在2000點開始下跌，個人投資者在2008年9月之前積極買入股票。但是，在10月份跌破900點的暴跌中，因無法忍受而出現的個人拋售，造成了大規模損失。 還要註意外部還存在很多變數。就目前而言，不排除新冠疫情再度流行的可能性，企業業績也尚難以預料會惡化到何種程度。還應考慮國際油價帶來的全球金融市場波動。Meritz證券研究員河仁煥（音譯）預測稱：“KOSPI跌幅已經大幅回升，今後股價上漲速度放緩的可能性很大。” 專家們提醒投資者，與其追求短期行情套利，不如以認為即使目前收益率不高，但基礎較好、未來發展潛力較大的績優股為主進行投資。KB證券調查中心負責人申東俊（音譯）表示：“有句話說，‘熊市是將急性子人的資金轉向有耐心人身上的壹種匯款裝置’”，“現在最重要的是不要對股價的漲跌反應過度。”

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