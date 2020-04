湯姆•漢克斯鼓勵因名字遭人取笑的兒童而成為話題. April. 25, 2020 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. 好萊塢演員湯姆•漢克斯(64歲)溫暖地鼓勵因名字“Corona”而被人嘲笑的澳大利亞兒童,引起了人們的熱議。漢克斯在上個月訪問澳大利亞時感染了新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒),最近痊愈了。 據澳大利亞廣播公司新聞23日(當地時間)報道,住在澳大利亞昆士蘭州黃金海岸的8歲兒童科羅納•德布裏斯上個月給漢克斯寫了一封信。當時漢克斯夫婦被診斷為新冠病毒陽性,被隔離在澳大利亞黃金海岸地區的度假村。 男孩在信中說:“在新聞中,我聽說您和您的妻子感染了新冠病毒。沒事吧?”在問候過後他繼續寫道,“我很喜歡自己的名字,但在學校有人叫我‘新冠病毒(Corona Virus)’,這讓我感到非常傷心,又非常生氣。” 漢克斯用當時帶去澳大利亞的“Corona”品牌的打字機,認真地給男孩回信。此前,漢克斯在照片墻上傳了Corona打字機的照片,並表示“我和之前自己多次使用的打字機一起旅行”,表達了對打字機的喜愛。據悉,漢克斯是收集數百臺打字機的愛好者。 “寫給親愛的我的朋友科羅納。看到你的信,我和妻子高興極了!有你這麽好的朋友,感到很開心。朋友是在朋友郁悶的時候讓他心情好起來的人。你知道嗎?在我認識的人中,你是第一個用Corona這個名字的。Corona又指太陽邊緣產生的光環(日冕)。這個打字機好像很適合你。問一下大人怎麽使用打字機,用它給我回信。” 漢克斯在信的末尾還親筆留下了“你是我的朋友(P.S. You got a friend in ME!)”附言。這句話與描述少年與玩具友情的動畫片《玩具總動員》的代表名曲OST題目相同。漢克斯曾在片《玩具總動員》中負責牛仔娃娃“胡迪”的配音。他把長時間與自己同甘共苦的打字機也送給了少年。 德布裏斯的家人說:“科羅納在聽到在《玩具總動員》扮演胡迪的漢克斯生病的消息後,開始寫信。德布裏斯在美國有了新朋友,我們非常高興。” 在新冠肺炎康復後,漢克斯夫婦返回美國洛杉磯,向醫療研究機構申請血液檢測,以研究新冠病毒抗體。經檢查確認血液中存在抗體,因此漢克斯夫婦決定捐贈血液用於疫苗開發。

