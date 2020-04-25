空氣質量和認知能力. April. 25, 2020 07:43. . 自從被稱為“第壹個直立人類”的“Homo Eretus（直立人）”用獲得自由的雙手制作工具之後，人類的大腦容量和認知能力就有了爆發性的增加。從科幻電影來看，人類的未來往往被描繪成有賴於以更大的大腦和認知能力為基礎的科學技術。但是最近有人主張，惡劣的空氣將給人類的認知能力提高圖表亮起紅燈。 美國科羅拉多大學和賓夕法尼亞大學聯合研究小組日前發表了壹項令人震驚的研究結果：二氧化碳將使所有人類的認知能力降低50%。研究準備了世界範圍內減少二氧化碳排放量時和沒有減少時的兩個版本，分析了2100年度的認知能力。分析結果顯示，在全球合力減少二氧化碳排放量的第壹個假想中，2100年學生認知能力將下降25%。但是在沒有減少二氧化碳排放量的第二個假想中，認知能力下降到了50%。研究報告預計，二氧化碳的增加將降低全人類的認知能力，而不是特定地區或群體的問題。 當然，惡劣的空氣質量導致認知能力的下降，與目前生活的我們不無關系。澳大利亞悉尼大學研究小組從2000年開始歷時3年，對1.8萬名在英國出生的兒童進行了大氣汙染物質和兒童智力障礙的相關性調查。據介紹，患智障兒童的居住地往往比無智障兒童的居住地大氣質量差。 有研究表明，如果空氣質量特別差，那麽在非常短的時間內認知能力也會下降。英國倫敦政經大學塞菲羅斯研究小組以2400名學生為對象，分析了大氣汙染和學業成績的關系，結果顯示，可以肯定地確認空氣質量對認知能力的影響。研究小組將應試的學生分成兩類，壹方在空氣質量符合世界衛生組織標準（每立方米50微克）的教室裏進行考試，另壹方則在超過標準的教室裏進行考試。結果，在超過允許標準的教室裏考試的學生比沒有考試的學生低3.4%。 那麽，如何防止人類認知能力下降呢？專家們認為，當務之急是解決室內空氣質量問題。因為現代人大部分時間都呆在室內。 塔爾薩大學室內空氣項目高級研究員理查德·夏納西認為，最好的解決方法是通風。他認為，室內空氣汙染會加速認知能力下降，尤其會對孩子的學習成績產生負面影響，這可以通過充分的通風，比較簡單地解決。 從長遠來看，應該通過減少化石燃料的使用、碳中和項目等，從根本上減輕二氧化碳濃度。這不是特定國家的項目，而是全球性的項目，只有這樣才能取得效果。首先，為了我家人的健康和智力，進而希望地球安寧，我們所有人都要為空氣質量管理貢獻力量。

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