朝野兩黨應在比例代表政黨合並之前先修改《選舉法》. April. 25, 2020 07:43. . 共同民主黨為了在下個月15日之前與比例代表政黨共同市民黨合並，開始了相關程序。未來統合黨的比例政黨未來韓國黨昨天也表示，雖然沒有確定具體時間，但是壹旦未來統合黨的指導體制確立，將正式討論合並問題。 在4·15議會選舉前夕，緊急組建的國會第壹大、第二大黨的比例政黨開始進入被母政黨吸收的消亡程序。 隨著院內第壹大和第二大黨創建用於議會選舉的比例政黨，以聯動型比例代表制為基礎的修改公職選舉法實際上變得有名無實。泛執政圈“4+1”協議體排除第壹大在野黨強行處理的選舉法的名分，是增加代表各種聲音的群小政黨議席數，減少兩黨制的弊端。但是，朝野兩黨卻爭先恐後地展開了建立比例、衛星政黨的小動作競爭。選舉的結果，是使巨大政黨的議席數集中現象更加嚴重，只產生了比選舉法修改前小政黨議席數更少的反效果。 由於主要政黨在此次選舉中只提交選區候選人，而不能推出比例候選人，因此沒法參加宣傳政黨政策公約的電視討論會。因為選舉管理委員會有權解釋稱，根據選舉法，未能推出比例代表的主要政黨不能進行政黨宣傳。因此，某壹政黨還采取了在向選區全體候選人進行網絡廣告時插入中央黨信息的通融之策。因為修修補補的選舉法，連比較評價政策的政策選舉都不敢想，淪落為“不要問的選舉”。 如果議會第壹大、第二大黨認同修修補補的選舉法存在的問題，就應該在比例政黨合並之前先修改選舉法。特別是選舉法是遊戲規則，因此不能重蹈排除第壹大在野黨的上次協商的覆轍。執政黨內部出現“如果與比例代表政黨合並，就能獲得全體議席的五分之三即180席，因此也可以單獨處理選舉法”的聲音，這等於是忘記了應該以朝野協議為原則的選舉法協商精神。朝野重新修改《選舉法》，應該成為向對政治圈的伎倆感到幻滅的國民道歉的第壹步。

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