醜陋可愛的鞋子. April. 25, 2020 07:43. . 有時候看到剛出生的漂亮寶寶，就叫“哎呀，我們的醜八怪”。實際上嬰兒漂亮、醜陋並不重要。這是只要看著就會感到滿足的幸福感的反語法。 最近人氣正旺的綜藝節目也是《我家的熊孩子》。以模仿安徒生童話《醜小鴨》為名，雖然年紀大了之後會讓人傷心，但媽媽們始終覺得自己的孩子是最棒的，她們把內心的故事編成了趣聞逸事，帶給觀眾趣味和感動。原來《醜小鴨》英文版的題目是《The Ugly Duckling》。 如果直譯“Ugly”，意思是醜陋的、難看的、令人討厭的，但拋開美和醜的概念，脫離一般集團的標準，不就是貼上“討人嫌”這樣的形容詞嗎？蹣跚學步的小鴨子和小天鵝都很可愛，但在鴨子的世界裏，天鵝只是看起來討厭而已。 但是最近是這種“醜陋的”東西受到禮遇的時代。破舊的牛仔褲已經成為時尚單品的代名詞。新產品也像穿了好幾年的舊產品一樣，進行水洗加工，故意在表面弄個小傷疤，下端還解開線。 現在，這“醜陋”的美感已經侵襲到了腳下。與以前被叫做“醜陋的靴子”的粗糙的羊毛靴在冬季獲得短暫人氣不同。超越季節，超越世代，超越性別的“醜鞋(Ugly Shoes)”備受人們喜愛。“醜鞋”大體上是寬腳面、厚實鞋底的典型運動鞋形態的鞋子。與追求時尚相比，它也是追求實用生活的鞋子的代名詞。現在幾乎所有的時尚品牌都推出了“醜鞋”，在不景氣狀況下充當孝子角色。如果你腦海中聯想到過去登山鞋或護士們穿的舒適鞋，那就大錯特錯了。果敢的切割和華麗的色彩搭配，以及更厚的鞋底上幾何圖案的組合，仿佛是來自未來世界的宇航員的鞋子。簡潔的正裝套裝配上“醜鞋”，就如同配飾一樣突顯產品亮點，休閑的裝扮比一般運動鞋更顯時尚。 但是現在女性朋友們即使擁有像刀刃一樣纖細的雙腳，也沒有什麽可炫耀的地方。因為不管是難看的腳還是漂亮的腳，在“醜鞋”裏都看不出來。但是，當有人問起鞋子的尺寸時，似乎也沒有必要回答小一號。建議灰姑娘不要穿水晶鞋而是穿“醜鞋”，那會怎麽樣呢？可能心裏很喜歡也說不定。因為可以從因穿水晶鞋而長出的老繭或腳後跟的帶子中解放出來。或許“醜鞋”不是讓人討厭的鞋，而是世界上最討人喜歡的“可愛的鞋”。

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