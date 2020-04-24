負增長中現場壹片“難以支撐”的喊叫聲……對策也只是公布而已. April. 24, 2020 07:40. . 韓國銀行昨天公布的實際國內生產總值（GDP）速報值統計結果顯示，今年第壹季度韓國經濟增長率比去年同期增長-1.4%。這是自2008年第四季度全球金融危機（-3.3%）以來的最低增長率。特別是旅遊、住宿、飲食業等內需消費減少了6.4%，這是自外匯危機的1998年第壹季度（-13.8%）以後22年來的最低值。 “新冠”不景氣才剛剛開始。經濟副總理洪楠基在昨天舉行的經濟相關部長會議上表示：“從第二季度開始，隨著全球經濟的停滯，關於實體和雇傭沖擊擴大的擔心正在加大。”如果說第壹季度內需、個體戶、青年打工者的損失比較突出，那麽從第二季度開始，將擴散至出口、大企業、正式員工領域。 現代汽車今年第壹季度的汽車全球銷量比去年第壹季度減少了11%，預計今後美國和歐洲市場的銷售量將減少30%以上。在半導體領域，SK海力士第壹季度的營業利潤為8003億韓元，比去年減少了41%，但這壹水平也被評價為良好。 國際貨幣基金組織預測今年世界經濟增長率為-3.0%，韓國為-1.2%。令人欣慰的是，下半年全球經濟將恢復正常。考慮到新冠疫情在美國、歐洲的擴散趨勢，全球供應鏈難以輕易恢復。對於韓國來說，將不得不應對最壞的情況。 此前，政府通過5次緊急經濟會議推出了約240萬億韓元的民生、企業支援壹攬子方案。而且還預告了第三次補充預算，並表示要實施韓國版新政。雖然都使用“緊急”壹詞，但在經濟現場，很多中小企業、個體戶卻不知道政府支援的資金都去了哪裏。在災難級危機中，支援規模固然重要，但速度也同樣重要。不能因為“公布壹幫人，執行壹幫人”而讓救濟當事人“死後才拿到藥方”。 為了防止企業連鎖倒閉、大量解雇並發展為國家經濟體系危機的最壞情況，最重要的制訂壹貫的計劃和有條不紊的執行。文在寅總統最近要求以洪楠基副總理為中心準備成立“緊急經濟中央對策本部”，也是基於這樣的考慮。但正如緊急災難支援金事件所表現的那樣，政界對經濟副總理的壓力超越了限度。總統應予以充分支持。

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