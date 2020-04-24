任成宰在贏得PGA首勝後果斷換成“碳素纖維高爾夫球鞋”. April. 24, 2020 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 2018~2019賽季美國職業高爾夫(PGA)巡回賽新人王任成宰(22歲•CJ大韓通運)在2月最後一周開始的本田精英賽之前做了一個實驗。就是更換了高爾夫球鞋。對於需要在高爾夫球場穿梭大半天時間的高爾夫球員來說，尋找最合適的球鞋是和選擇球桿一樣敏感的課題。因此，在一般情況下，職業高爾夫球員在賽季途中很少更換高爾夫球鞋。 變化起到了很好的作用。任成宰在該比賽上以最終合計低於標準桿6桿共274桿的成績，嘗到了夢寐以求的PGA巡回賽首場勝利。在隨後舉行的阿諾德-帕爾默邀請賽上，他獲得第三名，截至23日目前，在聯邦快遞杯積分榜上處於領先地位(1458分)。 任成宰為迎接本田精英賽而選擇的高爾夫球鞋是FJ的新產品“PRO/SL Carbon Edition”。這是FJ主力鞋型“PRO/SL”的鞋中底部分采用碳素纖維的產品。 重量只有鐵的四分之一水準，強度卻是其10倍的碳素纖維，通常被稱為“夢想新材料”。據全球市場調查機構“Research and Markets”預測，到2027年，全球碳素纖維市場將增長到124.9億美元(約15.3萬億韓元)的規模。主要領域是航空航天產業，但也與體育裝備市場接軌。其主要被用作滑板、滑雪、釣魚竿、各種球拍等的材料。在高爾夫運動中，此前一直用於球桿制造領域。 任成宰之所以非常欣喜這雙高爾夫球鞋的誕生，是因為經歷了PGA網站巡回賽(2級巡回賽•現在的Korn Ferry Tour)後感到了苦惱。任成宰說，“在二級巡回賽的賽道上，大部分球道都相當皺，山地賽道比較多，所以我覺得如果有更舒適的球鞋就好了。此次新推出的PRO/SL碳素版球鞋在褶皺多的地形上也能很好定型，而且很快就會復元，開始愛用。每次移動，我都感覺到球鞋的抓地力很強。” 除任成宰以外，在PGA巡回賽上取得4勝的查理•霍夫曼(44歲•美國)、世界排名第19位的路易•烏修仁(38歲•南非)、排名第58位的伊恩•保爾特(44歲•英國)等也能穿著這款鞋。FJ相關人士表示，“碳素纖維材料特性上具有極強的反彈彈性，在揮桿時有助於更好地利用地面反彈力。移動時的扭力很小，無論球處於什麽位置，都能更加穩健、自信地擊球。” 另外，FJ為了配合碳素版球鞋的上市，還推出了采用碳素纖維的服裝“碳素Apparel系列”。據介紹，該款球衣采用碳素纖維，揮桿時可防止靜電，同時還具有抗細菌功能。

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