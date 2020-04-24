《人類簡史》作者赫拉利 ：比新冠病毒更危險的是憎惡和無知. April. 24, 2020 07:41. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 以世界暢銷書《人類簡史Sapiens》而聞名的以色列耶路撒冷希伯來大學教授尤瓦爾•赫拉利(44歲•照片)強調表示，比起憎惡和貪婪，全世界需要憐憫和團結來克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)。 當地時間22日，他在接受德意誌電波電臺的采訪時警告說：“人類擁有能夠克服新冠肺炎病毒的科學知識和技術。最危險的不是病毒本身，而是我們內心的惡魔—憎惡和貪婪、無知。” 赫拉利指出，各國政府為防止新冠肺炎疫情擴散而建立數字監督機制，這可能會導致整體主義的登場。但他認為，市民對政治的關註完全可以阻止這一現象的發生。他建議說：“不要相信過去撒謊的政客，相信那些依據科學應對新冠病毒的人。如果政府加強對市民的監督，市民也應該更密切地監督政府。” 赫拉利教授還提醒說，在COVID-19的全球性大流行結束後，學校應提供廣泛的科學教育，認真對待氣候變化等科學家的警告。赫拉利強調表示：“部分政治人攻擊稱，科學家是脫離市民的精英人士，但在危機時刻，我們能相信的就是科學。” 也有人提出，在未來的時機，目前的COVID-19全球性大流行將成為21世紀歷史的轉折點。他補充說：“在新冠肺炎疫情之後，沒有傳染病感染危險的機器人和電腦將取代人類，勞動市場的結構將發生改變。這取決於我們的決定，取決於我們朝什麽方向前進。”

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