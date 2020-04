強強合作,Black Pink參與Lady Gaga新專輯. April. 24, 2020 07:41. by 金民 kimmin@donga.com. 組合Black Pink將參與美國歌手Lady Gaga的新專輯收錄曲。Lady Gaga22日(當地時間)在社交網絡服務(SNS)上公開的第六張專輯《Chromatica》的歌單中公開了上述內容。該專輯收錄的第十號歌曲《Sour Candy》旁邊用英文標著“與Black Pink合作”的內容。 除了Black Pink之外,Lady Gaga的專輯還將有阿裏亞娜•格蘭德、艾爾頓•約翰等人參與。 新專輯原定於10日公開,但因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散而暫時被推遲。 Black Pink所屬公司YG 娛樂23日發布報道資料表示:“Black Pink和Lady Gaga平時互相聽對方的音樂成為粉絲後,自然而然地開始了此次合作。” Black Pink在2018年與環球音樂旗下的標簽Interscope唱片公司簽約後進軍美國。Black Pink此前在北美、歐洲、澳大利亞、亞洲等23個城市進行過世界巡回演唱會,去年4月憑借《Kill This Love》在美國公告牌主單曲排行榜“Hot 100”中排名第41位。 此前,Black Pink還曾攜手英國歌手杜瓦•裏法合作過《KISS AND MAKE UP》。

한국어