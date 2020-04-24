繼馬裏蘭州後，科羅拉多州也... “購買韓國產檢測設備”. April. 24, 2020 07:42. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 繼美國馬裏蘭州之後，科羅拉多州也加入了購買韓國產新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)檢測設備的行列。雖然特朗普總統連日來聲稱“購買外國裝備將使特朗普政府應對新冠肺炎病毒的努力褪色”，表現出不滿情緒，但已迫在眉睫的各州正在陸續制定自救措施。 從去年1月開始領導科羅拉多州的波利斯州長(45歲•民主黨)22日(當地時間)召開記者會表示：“本周末，可以進行約15萬次檢查的韓國產檢測設備將抵達，下個月還將有15萬份測試劑補充進來。”科羅拉多州人口約576萬，當天確診患者達1.0891萬人，但由於檢測設備不足等原因，在應對疫情方面一直存在困難。 在購買韓國產裝備方面，科羅拉多州地區華盛頓政界代表性的“知韓派”參議員科裏•加德納(46歲•共和黨)起到了很大作用。加德納議員當天通過推特和報道資料表示：“我從韓國那裏確保的救援裝備不久就會到達。感謝駐美韓國大使李洙赫和波利斯州長為了擊退新冠病毒的全球性大流行所做的事。” 加德納議員特別指出：“韓美同盟比任何時候都強大，感謝我們的持續友誼。美國的經濟和國家安全利益固然重要，但保健問題的重要性也不可忽略。”他還加上了用英文字母寫韓語“攜手共進”的發音的標簽。加德納議員在美國參議院擔任掌管韓美同盟、對朝鮮政策等的東亞太平洋小委員會委員長職務，而且還有過訪問韓國的經驗。 此前，在馬裏蘭州購買韓國產檢測設備的過程中，以“韓國女婿”為人所熟知的霍根州長和第一代韓裔移民的夫人柳美女士發揮了很大作用。華盛頓韓國駐美大使館相關人士說：“美國其他州也來咨詢購買事宜。今後在應對新冠肺炎疫情的過程中，我們將繼續與美方密切合作。”

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