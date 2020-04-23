“韓國型新政”正式出臺……應先拯救岌岌可危的支柱產業. April. 23, 2020 07:30. . 韓國政府昨天在第五次緊急經濟會議上發表了高達90萬億韓元的“支柱產業支援及雇用穩定對策”。決定建立40萬億韓元規模的支柱產業穩定基金，支援航空、海運、汽車、造船等主要產業，並賦予維持雇傭和限制員工報酬等條件。另外，在購買企業公司債券和支援小工商業者方面增加了35萬億韓元，在緊急雇用穩定對策上增加了10萬億韓元。加上此前在1∼4次緊急經濟會議上出臺的支援政策，共計240萬億韓元，占韓國國內生產總值（GDP）的10%以上。 隨著新冠疫情的持續，不僅是小商販，連大企業也經歷著流動性危機。國會立法調查處預測，損失較大的航空產業僅4個月間的銷售損失就將超過6萬億韓元，而4家煉油公司第壹季度的營業虧損也超過3萬億韓元。汽車、鋼鐵、機械、建築等行業也因生產出現問題和銷售下滑面臨崩潰。這些支柱產業壹旦倒閉，將給上下遊產業帶來巨大沖擊，數百萬相關從業人員將失去工作。 政府設立基金，不僅要克服暫時的危機，還要推進中長期的復蘇和管理方案，這壹方向是正確的。但問題是時間。支柱產業穩定基金是需要國會修改法律的問題。要想確保追加支援金，還要制定第三次補充預算。9萬億韓元的緊急災難支援金爭論已持續壹個月。也就是說，關於緊急救災捐款的第二次補充預算尚未處理，現在又要推進第三次補充預算。如果政府和國會繼續停滯不前的討論，難以撐過壹天的支柱產業將更加危險。基金要按基金設立，但要與金融機構合作，盡快進行緊急輸血。 文在寅總統在昨天的會議上表示，政府將出面推動“韓國版新政”，包括創造55萬個就業機會等大規模國家項目。就像上個世紀30年代美國政府為克服大蕭條而制定大規模建設項目和公共就業的“新政”壹樣，韓國政府將推出旨在克服新冠疫情下經濟困難的21世紀版新政。如果韓國版新政不想停留在口頭上，就應該在盡快解決支柱產業危機的同時，制定創造新革新產業的對策。

한국어