收購紐卡斯爾引爭議 中東宿敵代理戰. April. 23, 2020 07:30. by 李元洪 bluesky@donga.com. 人權運動團體“大赦國際”和卡塔爾對沙特阿拉伯王儲穆罕默德•本•薩勒曼(35歲)試圖以史上最大資本收購英格蘭足球超級聯賽(EPL)紐卡斯爾聯隊的舉動表示反對。 英國廣播公司22日報道，大赦國際英國分部主任凱特•艾倫致信英超聯賽首席執行官理查德•馬斯特，表示沙特目前正面臨諸多人權問題，希望進軍全球備受歡迎的英超，洗刷本國形象。王儲本•薩勒曼一直被懷疑是曾批評他的沙特出身的媒體人賈邁勒•卡什格奇2018年在土耳其伊斯坦布爾被殺害事件的幕後人物。 沙特公共投資基金(PIF)由本•薩勒曼王儲擔任代表，其資產規模約為2300億英鎊(約349萬億韓元)。據悉，這一資產規模是目前英超最有錢的職業球隊老板、曼城俱樂部主席謝赫•曼蘇爾總資產的10倍。PIF決定以3.4億英鎊(約5159億韓元)收購紐卡斯爾俱樂部80%的股份，目前正在等待英超事務局的批準。 另外，擁有中東地區英超轉播權的卡塔爾beIN媒體集團也致信英超20家俱樂部和首席執行官，要求停止PIF收購紐卡斯爾。該集團聲稱，此前沙特以盜版形式播放了有關英超的內容，給聯賽造成了巨大損失。沙特方面對此均予以否認。 美國《紐約時報》稱，PIF收購紐卡斯爾正在演變為引發外交矛盾的卡塔爾和沙特之間的代理戰爭。

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