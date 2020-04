特朗普對金正恩健康出現異常傳聞表示,“不知道,希望他過得好”. April. 23, 2020 07:30. by 韓相俊記者、華盛頓=常駐由者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 美國總統特朗普就有關朝鮮國務委員會委員長金正恩健康出現異常的傳聞表示,“我們不知道”,“希望他過得好(I wish him well)。”相反,青瓦臺則堅持“沒有特別動向”的立場。青瓦臺和白宮通過國家安全保障會議渠道共享了金正恩動向的信息,但韓美也就金正恩的健康狀況出現了微妙的差異。 特朗普當地時間21日在白宮新聞發布會上被問到有關金正恩健康的問題時表示,“如果按報道的內容來看,正如大家所知,情況非常嚴重,但誰都沒有確認這壹內容”,“只能說希望他過得好。”相當於既不確認也不否認報道內容。 青瓦臺22日仍然表示,“金正恩委員長正在地方活動”。青瓦臺相關人士表示:“雖然收集了各種情報,但到目前為止沒有特別之處。”對此,韓國情報當局相關人士表示:“雖然韓美擁有共同的情報,但解釋方式不同”,“白宮的態度,是尚未得出金正恩委員長正常活動的100%的結論。”朝鮮當天也沒有對金正恩的健康問題做出任何反應。

