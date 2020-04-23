庫莫州長：“為什麽我沒想到像霍根州長那樣進口韓國診斷設備？”. April. 23, 2020 07:31. by 朴湧 parky@donga.com. 領導著美國最大的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)受害地區紐約州的在野黨民主黨議員安德魯•庫莫州長(63歲)極力推崇購買了可以進行50萬次新冠肺炎病毒檢查的韓國產裝備的執政黨共和黨的馬裏蘭州州長萊利•霍根。庫莫州長還公開了自己被三個女兒訓斥“父親為什麽不那樣做”的軼事。 庫莫州長在21日(當地時間)舉行的例行記者會上表示，“昨晚在家裏和三個女兒一起收看了有關霍根州長的新聞。女兒們說這是有創意、明智的想法，然後看著我，我有點沒臉見人。”他表示“霍根州長比我強”，並坦言不知道為什麽自己沒有想到要在韓國購買裝備的事情。截至21日，紐約州的新冠肺炎確診病例和死亡人數分別突破25萬和1.4萬。紐約州也因未能及時確保各種檢查裝備而面臨巨大困難。 庫莫州長與前總統約翰•F•肯尼迪的侄子兼前司法部長羅伯特•肯尼迪的女兒、人權運動家克裏(61歲)從1990年開始度過了15年的婚姻生活。離婚後，他獨自撫養了雙胞胎瑪瑞爾、卡拉(25歲)和米卡埃拉(23歲)三個女兒。 新冠肺炎疫情後一直與美國總統特朗普對立的庫莫州長當天在華盛頓白宮會見了總統。之後他出演了MSNBC節目，表示“此次會面是有成效的。為將新冠病毒檢查從現在的每天2萬件增加到4萬件，我們決定與聯邦政府合作。”雙方還同意撤出聯邦政府派往紐約的海軍醫院船“康伯特”號，以照顧在新冠肺炎局勢中被邊緣化的普通患者。 不過，庫莫州長指出。聯邦政府應該向各州提供更多的援助。他強調：“比起50名州長都像霍根州長一樣，想方設法去購買韓國生產的設備，聯邦政府給予幫助才是有效的。” 霍根州長也加入了批評總統的行列。他批評特朗普政府突然做出的移民中斷決定稱，“如果沒有來自韓國的第一代移民的妻子，就無法購買韓國產的設備。”對於特朗普批評他購買裝備是“浪費金錢”，他表達不滿說：“盡管完成了總統要求州長做的工作，但還是受到了批評。”

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