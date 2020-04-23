哈爾濱71人集體感染，中國再次采取“準封鎖措施”. April. 23, 2020 07:31. by 尹完準 zeitung@donga.com. 為防止新冠病毒疫情再次擴散，中國對擁有1085萬人口的黑龍江省省會哈爾濱市采取了準封鎖措施。哈爾濱市最近發生了1名從海外回來的感染者導致71人連鎖、集體感染的事件。 哈爾濱市政府22日表示，“管制全市所有居民小區和農村村鎮的出入口，禁止外來人員和外部車輛進入。”婚禮和葬禮也被禁止。演出、比賽、論壇、展覽等大型活動也被叫停。 此前，中國壹直表示“成功控制了新冠疫情”，放寬了移動管制措施。但是，隨著繼海外流入病例之後再次發生集體感染，擔心第二次流行的可能性，受驚嚇的中國當局再次拿出了強硬措施。 哈爾濱市的連鎖、集體感染始於上個月從美國經香港和北京回國的留學生韓某。其家人和鄰居都受到了感染，其中壹部分人訪問的哈爾濱市內兩家大型醫院也發生了集體感染。由此，不僅是哈爾濱市，遼寧省撫順市和內蒙古自治區也分別出現了1名患者。哈爾濱市政府正在對醫院內集體感染當時在場的4106人進行是否感染的調查。 據悉，韓某本月初還去過上海。有人擔心，新冠病毒的再流行範圍可能會在中國內擴散。 中國外交部21日下午表示：“在國內的人不要去海外旅行。身在海外的人不要移動到其他國家。”這可以解釋為，由於情況不妙，在5月1日勞動節長假之前，中國宣布了禁止中國人跨國移動的措施。

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