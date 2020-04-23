“我們博物館裏有‘長著兩個頭的山羊’”. April. 23, 2020 07:31. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 古代羅馬女人的發團、長著兩個頭的山羊....... 世界各國博物館在網上舉行了“最令人毛骨悚然的展品”競賽。受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情影響，大部分博物館已經關閉，他們意氣相投，希望能給市民帶來快樂。 據CNN22日報道，英國約克郡博物館17日在官方推特上留言說：“博物館們，集合起來！讓我們從收藏品中挑出最令人毛骨悚然的東西來戰鬥吧！”，並上傳了疑似3~4世紀左右古羅馬女人發團的合成照片。對此，德國歷史博物館以被推測是1650~1750年代使用的防疫口罩予以回應。 此後，法國、加拿大、美國、俄羅斯等世界各地的博物館像競爭一樣展示了各自收藏的奇怪展品。下半身看起來像魚類，但上半身像人的美人魚、長著兩個頭的山羊、受到詛咒的娃娃、人的手指骨等成為人們熱議的話題。據英國《衛報》報道，世界各地的博物館參與此次競賽的次數都在22萬次以上。 博物館收到了很好的宣傳效果。約克郡博物館方面表示：“最近幾天，博物館推特賬號的追隨者增加了2600名以上。”CNN報道說，“受新冠肺炎疫情影響，許多博物館被迫關門，這些古怪的藏品讓市民大飽眼福，市民們紛紛捐款。”

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